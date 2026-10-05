DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

De kogel is door de kerk. Emile Doucouré heeft zijn debuut gemaakt bij de nationale ploeg van Mali. De nochtans in Antwerpen geboren goalie van Jong Genk - met een verleden bij Beerschot - heeft ondertussen zijn (noodgedwongen) debuut gemaakt bij zijn land. En zo lijkt de knoop definitief doorgehakt te zijn.

Als Belgische doelman heb je uitzonderlijk talent nodig om ook maar te kunnen hopen op een minuut speeltijd bij de nationale ploeg. Emile Doucouré, doelman bij Racing Genk, weet dat als geen ander. Hij was degene die bij de Limburgse U23-ploeg tussen de palen de plek van Lucca Brughmans overnam.

Op 19-jarige leeftijd, en na België op alle niveaus van U15 tot U19 te hebben vertegenwoordigd, nam Doucouré een belangrijke beslissing: de Antwerpenaar koos ervoor om voor Mali uit te komen. Hij was eerder al opgeroepen voor de U23 van Mali in juni 2025, maar keerde diezelfde november nog terug naar de Belgische U19.

Emile Doucouré kiest voor Mali en staat achter zijn beslissing

Dit keer liggen de zaken echter anders. Afgelopen juni werd Emile Doucouré voor het eerst opgeroepen voor de nationale A-ploeg van Mali, al bleef hij tijdens de wedstrijden tegen Kaapverdië en Liberia op de bank. Na opnieuw te zijn geselecteerd voor deze interlandperiode, maakte hij uiteindelijk zijn debuut. Het was een onverwacht debuut, aangezien hij tijdens een oefenwedstrijd tegen Marokko moest invallen voor de vaste doelman van Mali, Mamadou Samassa.

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Maar het is nu officieel: Doucouré is international voor Mali. Hoewel het slechts om een ​​vriendschappelijke wedstrijd ging, had de doelman van Genk zijn standpunt enkele maanden eerder al duidelijk gemaakt aan Het Belang van Limburg.

"Toen ik jonger was, voelde ik minder binding met Mali. Maar sinds mijn grootvader niet meer om de zes maanden naar België komt, ga ik er zelf vaker naartoe," legde hij uit. "Voor mij is het een definitieve keuze: ik kies voor de volle 100% voor Mali," verklaarde Emile Doucouré destijds. Een keuze die volkomen begrijpelijk is, gezien de concurrentie op zijn positie in België.