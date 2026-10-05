DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

KAA Gent is heel goed aan het seizoen begonnen met een 19 op 21. Daarmee staan ze voorlopig gedeeld aan de leiding in de Jupiler Pro League. Ondertussen zijn ze zich ook al aan het wapenen richting de toekomst. Daarbij hoort ook spelers aan de club verbinden. Nu is er alvast een nieuwe verbintenis gevonden met Mamadou Diallo.

"KAA Gent heeft het contract van Mamadou Diallo opengebroken en verlengd tot 2029. De 19-jarige Senegalese centrale verdediger zet zo een volgende stap in zijn ontwikkeling bij onze club", aldus KAA Gent in een bericht op de eigen webstek.

KAA Gent legt Mamdou Diallo vast tot de zomer van 2029

Diallo genoot zijn jeugdopleiding bij Académie Diambars in Senegal en maakte in de zomer van 2025 de overstap naar KAA Gent. "Hij sloot aan bij Jong KAA Gent en kwam intussen al 24 keer in actie voor onze club", aldus de Buffalo's.

"De linksvoetige verdediger koppelt zijn technische kwaliteiten aan een sterk fysiek vermogen. Dit seizoen traint hij ook mee met de A-kern, waar hij verdere ervaring opdoet." En dus lijkt de volgende stap meer kansen bij de A-kern te zijn.

𝘿𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟵 ✍️ Mamadou Diallo zet zijn parcours in blauw-wit verder en verlengt zijn contract. MEER | https://t.co/jXA5aH95hU https://t.co/8vrFg7nfix — KAA Gent (@KAAGent) October 5, 2026



"Met zijn contractverlenging spreekt KAA Gent het vertrouwen uit in zijn verdere groeipotentieel. Proficiat met je nieuwe contract, Mamadou!" Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Diallo alvast veel succes te wensen in zijn volgende jaren bij KAA Gent.