Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Kasper Dolberg dreigt lange tijd buiten strijd te zijn. De voormalige spits van RSC Anderlecht liep op training bij de Deense nationale ploeg een zware knieblessure op. Er wordt gevreesd voor een scheur van de kruisbanden.

Kasper Dolberg leek bij Ajax stilaan weer zijn beste niveau te vinden, maar krijgt mogelijk opnieuw een zware opdoffer te verwerken. De Deense aanvaller raakte geblesseerd tijdens een training met zijn nationale ploeg en dreigt daardoor maanden aan de kant te staan.

De ex-spits van RSC Anderlecht had zich bij Ajax net opnieuw in de kijker gespeeld. In zijn laatste twee competitiewedstrijden in de Eredivisie was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Die positieve reeks krijgt nu mogelijk een bijzonder pijnlijke wending.

Vrees voor gescheurde kruisbanden

Dolberg kwam tijdens de voorbije interlandperiode niet in actie voor Denemarken in de Nations League. De Deense voetbalbond meldde al dat de aanvaller voor een "lange periode" afwezig zou zijn.

La Dernière Heure meldt nu dat er bij Dolberg gevreesd wordt voor een scheur van de kruisbanden. Die diagnose is nog niet definitief bevestigd. Verdere onderzoeken kunnen voorlopig niet plaatsvinden door vocht in zijn knie, zo schrijft de krant.

Ajax dreigt spits lange tijd te missen

Als de kruisbandblessure wordt bevestigd, kan het seizoen van Dolberg bij Ajax al voorbij zijn. De 28-jarige Deen was nochtans net bezig aan een heropleving, nadat hij eerder dit seizoen zijn basisplaats bij de Amsterdammers was kwijtgeraakt aan voormalig Genk-spits Tolu Arokodare.



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De blessure komt dan ook op een bijzonder slecht moment. Sinds zijn transfer van Anderlecht kende Dolberg al een moeilijk eerste jaar bij Ajax. In 48 wedstrijden voor de Nederlandse topclub verzamelde hij dertien doelpunten en zes assists.

Ook Deense comeback krijgt knauw

Bij de nationale ploeg hoopte Dolberg opnieuw in beeld te komen onder Brian Riemer, zijn voormalige coach bij Anderlecht. De spits werd sinds september 2025 niet meer opgeroepen en kreeg pas tijdens deze interlandbreak opnieuw een kans in de selectie.

Voor Denemarken staat Dolberg voorlopig op twaalf doelpunten in 56 interlands. Een mogelijke kruisbandblessure zou zijn ambitie om opnieuw een vaste waarde te worden bij de nationale ploeg stevig doorkruisen.