Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kasper Dolberg dreigt lange tijd buiten strijd te zijn. De voormalige spits van RSC Anderlecht liep op training bij de Deense nationale ploeg een zware knieblessure op. Er wordt gevreesd voor een scheur van de kruisbanden.

Kasper Dolberg leek bij Ajax stilaan weer zijn beste niveau te vinden, maar krijgt mogelijk opnieuw een zware opdoffer te verwerken. De Deense aanvaller raakte geblesseerd tijdens een training met zijn nationale ploeg en dreigt daardoor maanden aan de kant te staan.

De ex-spits van RSC Anderlecht had zich bij Ajax net opnieuw in de kijker gespeeld. In zijn laatste twee competitiewedstrijden in de Eredivisie was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Die positieve reeks krijgt nu mogelijk een bijzonder pijnlijke wending.

Vrees voor gescheurde kruisbanden

Dolberg kwam tijdens de voorbije interlandperiode niet in actie voor Denemarken in de Nations League. De Deense voetbalbond meldde al dat de aanvaller voor een "lange periode" afwezig zou zijn.

La Dernière Heure meldt nu dat er bij Dolberg gevreesd wordt voor een scheur van de kruisbanden. Die diagnose is nog niet definitief bevestigd. Verdere onderzoeken kunnen voorlopig niet plaatsvinden door vocht in zijn knie, zo schrijft de krant.

Ajax dreigt spits lange tijd te missen

Als de kruisbandblessure wordt bevestigd, kan het seizoen van Dolberg bij Ajax al voorbij zijn. De 28-jarige Deen was nochtans net bezig aan een heropleving, nadat hij eerder dit seizoen zijn basisplaats bij de Amsterdammers was kwijtgeraakt aan voormalig Genk-spits Tolu Arokodare.

Lees ook... LIVE - Interlandbreak: Wat gebeurde er zondagavond in de Nations League?

De blessure komt dan ook op een bijzonder slecht moment. Sinds zijn transfer van Anderlecht kende Dolberg al een moeilijk eerste jaar bij Ajax. In 48 wedstrijden voor de Nederlandse topclub verzamelde hij dertien doelpunten en zes assists.

Ook Deense comeback krijgt knauw

Bij de nationale ploeg hoopte Dolberg opnieuw in beeld te komen onder Brian Riemer, zijn voormalige coach bij Anderlecht. De spits werd sinds september 2025 niet meer opgeroepen en kreeg pas tijdens deze interlandbreak opnieuw een kans in de selectie.

Voor Denemarken staat Dolberg voorlopig op twaalf doelpunten in 56 interlands. Een mogelijke kruisbandblessure zou zijn ambitie om opnieuw een vaste waarde te worden bij de nationale ploeg stevig doorkruisen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

Meer nieuws

LIVE - Interlandbreak: Wat gebeurde er zondagavond in de Nations League?

LIVE - Interlandbreak: Wat gebeurde er zondagavond in de Nations League?

11:00
1
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

13:30
Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

13:00
Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

12:30
KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

11:30
KAA Gent bibbert: belangrijker speler aan de kant bij interlands

KAA Gent bibbert: belangrijker speler aan de kant bij interlands

10:00
Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

10:30
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

09:50
Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

09:15
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

22:10
4
Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

08:30
Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
1
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

07:30
Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

21:30
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

22:00
2
Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

19:30
5
KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

20:30
Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

21:00
Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

20:00
Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

18:52
'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

18:00
Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

18:30
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:40
Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

04/10
11
Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

16:00
📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

15:30
Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

04/10
2
Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

14:45
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

04/10
50
Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

04/10
Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

04/10
17
Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Analyse

Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

04/10
6
Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

04/10
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

04/10
Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

04/10
Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

03/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" TatstOn TatstOn over Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..." TatstOn TatstOn over Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Frankrijk - België: - Jasperd Jasperd over 🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië JaKu JaKu over Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt storfstievel storfstievel over Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant De nonkel De nonkel over Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien" Goro Goro over Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden" De nonkel De nonkel over Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved