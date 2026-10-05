Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland
Foto: © photonews
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Siemen Voet heeft in Duitsland een bijzonder sterke start genomen bij 1.FC Saarbrücken. De 26-jarige Belgische centrale verdediger vond in zijn eerste zeven competitiewedstrijden al vier keer de weg naar doel. Daarmee is hij niet alleen de meest trefzekere verdediger van de 3. Liga, maar ook gewoon clubtopschutter van Saarbrücken.

Voor Voet zelf is die doelpuntenproductie even wennen. “Ik heb in mijn carrière nog nooit zoveel doelpunten gemaakt als bij FCS”, vertelt hij in een uitgebreid interview met liga3-online. Een echte verklaring heeft hij niet. Lachend vraagt hij zich af of het misschien aan de lucht in Saarland ligt. Vooral denkt hij er naar eigen zeggen niet te veel over na: de ballen vliegen er momenteel gewoon in.

Van Club Brugge tot de Champions League

Voet genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, maar moest voor zijn doorbraak elders zijn geluk zoeken. Via onder meer KV Mechelen, PEC Zwolle en Fortuna Sittard belandde hij bij Slovan Bratislava. Daar speelde hij zelfs in de Champions League en stond hij onder meer tegenover Atlético Madrid.

Die periode omschrijft hij achteraf als een hoogtepunt én dieptepunt. Kort nadat hij nog Champions League-voetbal speelde, verdween hij plots uit de ploeg. Daarna trok hij naar 1860 München.

Afgelopen zomer kwam daar alweer een nieuwe bestemming bij. Saarbrücken profiteerde van de problemen bij 1860 München en haalde de verdediger naar de club. Voet had voordien 37 wedstrijden in één seizoen voor 1860 afgewerkt en was er een vaste waarde.

Beslissend in de slotseconden

Bij Saarbrücken blijkt Voet nu plots ook een doelpuntenmaker. Zijn voorlopig mooiste treffer kwam tegen Sonnenhof Großaspach. De Belg maakte bij een 2-1-zege in extremis het beslissende doelpunt. “Iedere speler hoopt dat hij in de laatste seconde scoort en het stadion helemaal ontploft”, vertelde Voet daarover.

Zijn opmerkelijke cijfers maken zijn start in Saarbrücken des te opvallender. Waar hij bij 1860 München geen enkele keer scoorde, zit de voormalige jeugdspeler van Club Brugge bij zijn nieuwe werkgever na amper zeven wedstrijden al aan vier treffers.

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