ING reageert op rel rond Olivier Deschacht met opvallend voorstel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
ING reageert op rel rond Olivier Deschacht met opvallend voorstel
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De uitspraken van Olivier Deschacht over het vrouwenvoetbal blijven nazinderen. Nadat de voormalige Rode Duivel heel wat kritiek kreeg voor zijn passage in de podcast Ongefilterd, heeft nu ook ING gereageerd. De sponsor van de Belgische nationale ploegen doet dat met een opvallende uitnodiging aan Deschacht én zijn dochter.

De heisa ontstond toen Deschacht in Ongefilterd werd gevraagd hoe ver de vrouwen van OH Leuven volgens hem konden geraken in de Champions League. “Daar kan ik niet naar kijken, met alle respect, ik volg het niet”, reageerde hij. Even later werd er ook gelachen nadat host Angel Redondo vroeg of Deschacht wel zou kijken als actrice Sydney Sweeney meespeelde.

Die passage leverde de voormalige verdediger veel kritiek op. Onder anderen Tessa Wullaert, Hannah Eurlings en Flo Windey reageerden op sociale media. Deschacht verdedigde zich nadien en maakte duidelijk dat hij niet begreep waarom zijn persoonlijke voorkeur zoveel ophef veroorzaakte.

ING reserveert twee plaatsen

Nu mengt ook ING zich in de discussie. Het bedrijf publiceerde op Instagram een open boodschap gericht aan Deschacht. “We hoorden in de podcast Ongefilterd dat je niet naar vrouwenvoetbal kan kijken. Wij zouden hier graag verandering in brengen”, schrijft ING.

Daar blijft het niet bij. Deschacht krijgt meteen een concrete uitnodiging. ING wil dat hij op vrijdag 9 oktober samen met zijn dochter naar België-Polen gaat kijken. Die wedstrijd wordt om 20.15 uur gespeeld op Den Dreef, het stadion van OH Leuven.

“We hebben twee zitjes voor jullie gereserveerd op de eerste rij voor België-Polen”, klinkt het. ING omschrijft het vrouwenvoetbal daarbij als “de snelst groeiende vrouwensport van ons land”.

Opvallende afsluiter

Ook de afsluiting van de boodschap is duidelijk gericht op de recente controverse. ING noemt zichzelf “trotse supporter van de Rode Duivels, ex-Rode Duivels en niet in het minst The Red Flames”.

De sponsor kiest daarmee niet voor een scherpe aanval op Deschacht, maar voor een publieke uitnodiging. Of de voormalige Rode Duivel op het aanbod ingaat en op 9 oktober daadwerkelijk op de eerste rij verschijnt, is voorlopig nog niet duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Olivier Deschacht

Meer nieuws

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning Reactie

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning

23:30
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

22:37
Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland

Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland

23:00
Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

22:47
Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

22:30
🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

21:52
Belgische club ziet overwinning veranderen in 5-0-nederlaag door... administratieve fout

Belgische club ziet overwinning veranderen in 5-0-nederlaag door... administratieve fout

21:30
Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken

Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken

21:00
Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

20:20
Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

20:00
1
Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

19:20
Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender De derde helft

Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender

19:00
Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

18:30
Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

18:00
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

17:30
Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

17:00
3
LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

16:30
1
Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

16:00
4
Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

15:30
De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

15:00
2
DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

14:00
1
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

13:30
Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

13:00
2
Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

12:30
2
Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

12:00
KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

11:30
1
Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

10:30
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

09:50
KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

10:00
Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

09:15
Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

08:30
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

07:30
Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
1
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

04/10
4
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

04/10
2
Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

04/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

A30 A30 over Frankrijk - België: 4-1 FCBalto FCBalto over Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt Sv1978 Sv1978 over Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint Green kill Green kill over Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft? Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend" cartman_96 cartman_96 over Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap" Ratko Svilar Ratko Svilar over De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften? Goro Goro over DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved