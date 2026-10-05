ING reageert op rel rond Olivier Deschacht met opvallend voorstel

De uitspraken van Olivier Deschacht over het vrouwenvoetbal blijven nazinderen. Nadat de voormalige Rode Duivel heel wat kritiek kreeg voor zijn passage in de podcast Ongefilterd, heeft nu ook ING gereageerd. De sponsor van de Belgische nationale ploegen doet dat met een opvallende uitnodiging aan Deschacht én zijn dochter.

De heisa ontstond toen Deschacht in Ongefilterd werd gevraagd hoe ver de vrouwen van OH Leuven volgens hem konden geraken in de Champions League. “Daar kan ik niet naar kijken, met alle respect, ik volg het niet”, reageerde hij. Even later werd er ook gelachen nadat host Angel Redondo vroeg of Deschacht wel zou kijken als actrice Sydney Sweeney meespeelde.

Die passage leverde de voormalige verdediger veel kritiek op. Onder anderen Tessa Wullaert, Hannah Eurlings en Flo Windey reageerden op sociale media. Deschacht verdedigde zich nadien en maakte duidelijk dat hij niet begreep waarom zijn persoonlijke voorkeur zoveel ophef veroorzaakte.

ING reserveert twee plaatsen

Nu mengt ook ING zich in de discussie. Het bedrijf publiceerde op Instagram een open boodschap gericht aan Deschacht. “We hoorden in de podcast Ongefilterd dat je niet naar vrouwenvoetbal kan kijken. Wij zouden hier graag verandering in brengen”, schrijft ING.

Daar blijft het niet bij. Deschacht krijgt meteen een concrete uitnodiging. ING wil dat hij op vrijdag 9 oktober samen met zijn dochter naar België-Polen gaat kijken. Die wedstrijd wordt om 20.15 uur gespeeld op Den Dreef, het stadion van OH Leuven.





“We hebben twee zitjes voor jullie gereserveerd op de eerste rij voor België-Polen”, klinkt het. ING omschrijft het vrouwenvoetbal daarbij als “de snelst groeiende vrouwensport van ons land”.

Opvallende afsluiter

Ook de afsluiting van de boodschap is duidelijk gericht op de recente controverse. ING noemt zichzelf “trotse supporter van de Rode Duivels, ex-Rode Duivels en niet in het minst The Red Flames”.

De sponsor kiest daarmee niet voor een scherpe aanval op Deschacht, maar voor een publieke uitnodiging. Of de voormalige Rode Duivel op het aanbod ingaat en op 9 oktober daadwerkelijk op de eerste rij verschijnt, is voorlopig nog niet duidelijk.