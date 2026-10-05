Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint
Foto: © photonews
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Charles De Ketelaere lijkt bij de Rode Duivels steeds beter tot zijn recht te komen. Dat is ook in Italië opgevallen. La Gazzetta dello Sport ziet een duidelijk verschil tussen zijn rol bij België en die bij Atalanta, en denkt dat Maurizio Sarri daar lessen uit kan trekken.

Onder Mark van Bommel wordt De Ketelaere voornamelijk centraal uitgespeeld. Tegen Italië leverde hij vanuit die rol de assist voor de 2-0 van Dodi Lukebakio, waarna hij tegen Turkije opnieuw een beslissende pass gaf, ditmaal voor de 3-0 van Romelu Lukaku.

Centraal voelt De Ketelaere zich beter

Zelf maakte de voormalige speler van Club Brugge eerder al duidelijk waar zijn voorkeur ligt. "Als je mij vraagt wat mijn positie is, zou ik centrumspits zeggen", vertelde hij tijdens deze interlandperiode. De Ketelaere voelt zich naar eigen zeggen beter in het centrum dan dicht tegen de zijlijn.

Dat valt ook La Gazzetta dello Sport op. De Italiaanse sportkrant stelt dat bij de Rode Duivels momenteel "de echte De Ketelaere" te zien is.

Sarri experimenteert al

Bij Atalanta ligt de situatie anders. Sarri gebruikt CDK doorgaans vanaf de rechterkant in zijn 4-3-3. Dat heeft ook met de beschikbare alternatieven te maken. Nikola Krstovic en Gianluca Scamacca strijden voor de positie van diepe spits, terwijl andere aanvallers liever vanaf links vertrekken.

Toch lijkt Sarri al naar een oplossing te zoeken. Tegen Juventus schakelde Atalanta in de slotfase over naar een 4-2-3-1. De Ketelaere kwam daardoor als nummer tien dichter bij Scamacca te spelen. Volgens Gazzetta is dat een formule die de komende weken opnieuw gebruikt kan worden.

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De cijfers tonen alvast hoe belangrijk de Belg in Bergamo is. Sinds zijn komst naar Atalanta verzamelde De Ketelaere 32 doelpunten en evenveel assists in 148 wedstrijden.

Bovendien lijkt hij fysiek opnieuw helemaal op niveau na een verstoorde voorbereiding en lichte problemen aan de adductoren. Voor Sarri kwam de interlandbreak daardoor op het juiste moment: België levert hem niet alleen een fitte De Ketelaere terug, maar mogelijk ook een tactische aanwijzing voor hoe hij nóg meer uit de Rode Duivel kan halen.

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