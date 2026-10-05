JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 817

Michael Beale heeft zijn start bij Zulte Waregem niet gemist. De Engelse trainer loodste Essevee voor de interlandbreak naar de top zes en voelt zich ook naast het veld almaar beter in zijn nieuwe Belgische omgeving.

Michael Beale heeft zich in korte tijd opgeworpen als een opvallende figuur in de Jupiler Pro League. De 46-jarige Engelsman kende een veelbelovende start bij Zulte Waregem, dat de interlandbreak inging bij de eerste zes. Na de nipte ontsnapping in de Relegation Play-offs vorig seizoen is dat een stevige opsteker voor de West-Vlamingen.

Beale arriveerde met een cv dat nieuwsgierig maakte. Hij werkte eerder bij de jeugd van Liverpool en was assistent van Steven Gerrard bij Rangers, Aston Villa en in Saudi-Arabië. Als hoofdtrainer bij Essevee moet hij nu bewijzen dat die ervaring ook in België rendeert. De recente geschiedenis leert dat dat niet vanzelfsprekend is: Scott Parker hield het bij Club Brugge bijvoorbeeld snel voor bekeken.

Voetbal stopt nooit voor Beale

De eerste signalen zijn alvast positief. "In Engeland zeggen we: 'You're flying', wat betekent dat het goed gaat", vertelde Beale met een glimlach in een interview met Het Laatste Nieuws. De voorbije drie weken bracht de coach deels door in Engeland, dicht bij familie en vrienden.

Toch bleef zijn werk nooit ver weg. Beale behoort duidelijk tot het type trainer dat voortdurend met de sport bezig is. "Je kunt je niet afsluiten. Er is altijd wel een wedstrijd om te bekijken, altijd iets om uit te leren en altijd een training met de jeugdopleiding", aldus de Engelsman.

Van het veld naar de Waregemse terrassen

Niet alleen sportief heeft Beale zijn draai gevonden. Ook het dagelijkse leven in België bevalt hem. De coach uit Bromley koos bewust voor een woning in het centrum van Waregem, om de stad en haar inwoners beter te leren kennen. "Ik voel me erg goed in België. Het is hier rustiger. In de supermarkt herkennen mensen me soms, maar dat blijft heel respectvol. Meer dan in Engeland zelfs.

"De sfeer is aangenaam. Misschien heeft de zomer geholpen, maar ik zie graag hoe mensen samenkomen op een terras. Het is heel gezellig: mensen zoeken elkaar op en dat past goed bij mij. Daarom wilde ik ook in het stadscentrum wonen. Ik ben daar niet in teleurgesteld", besloot Beale.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Michael Beale

Meer nieuws

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

22:10
3
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

22:00
1
Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

21:30
KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

20:30
Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

21:00
Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

20:00
Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

19:30
3
Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

18:52
'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

18:00
Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

18:30
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels niet met de trein, maar met de ... bus naar Parijs

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels niet met de trein, maar met de ... bus naar Parijs

17:20
1
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:40
Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

16:00
📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

15:30
Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

14:45
Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

13:00
11
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

13:30
50
Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

12:15
Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Analyse

Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

11:30
6
Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

10:00
2
Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

09:30
16
Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

09:00
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

08:20
Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

04/10
Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

03/10
'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'

'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'

03/10
Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht"

Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht"

03/10
21
'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'

'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'

03/10
KV Mechelen toont zijn goede hart met een heel bijzondere oefenwedstrijd

KV Mechelen toont zijn goede hart met een heel bijzondere oefenwedstrijd

03/10
3
'Club Brugge ruikt absolute jackpot: 50 miljoen op komst?'

'Club Brugge ruikt absolute jackpot: 50 miljoen op komst?'

03/10
Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk

Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk

03/10
'Arsenal houdt hart vast: slecht nieuws over Christos Tzolis'

'Arsenal houdt hart vast: slecht nieuws over Christos Tzolis'

03/10
Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang

Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang

03/10
4
Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

03/10
9
Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

03/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

De nonkel De nonkel over Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken? Stigo12 Stigo12 over Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..." Stigo12 Stigo12 over Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg Stigo12 Stigo12 over Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien" André Coenen André Coenen over 'Manchester City naar vierde klasse?' Joe Joe over 🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië CCpl CCpl over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" Birger J. Birger J. over Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen" Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Nederland - Servië: 2-1 Johnnie Walker Johnnie Walker over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved