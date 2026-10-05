JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

Michael Beale heeft zijn start bij Zulte Waregem niet gemist. De Engelse trainer loodste Essevee voor de interlandbreak naar de top zes en voelt zich ook naast het veld almaar beter in zijn nieuwe Belgische omgeving.

Michael Beale heeft zich in korte tijd opgeworpen als een opvallende figuur in de Jupiler Pro League. De 46-jarige Engelsman kende een veelbelovende start bij Zulte Waregem, dat de interlandbreak inging bij de eerste zes. Na de nipte ontsnapping in de Relegation Play-offs vorig seizoen is dat een stevige opsteker voor de West-Vlamingen.

Beale arriveerde met een cv dat nieuwsgierig maakte. Hij werkte eerder bij de jeugd van Liverpool en was assistent van Steven Gerrard bij Rangers, Aston Villa en in Saudi-Arabië. Als hoofdtrainer bij Essevee moet hij nu bewijzen dat die ervaring ook in België rendeert. De recente geschiedenis leert dat dat niet vanzelfsprekend is: Scott Parker hield het bij Club Brugge bijvoorbeeld snel voor bekeken.

Voetbal stopt nooit voor Beale

De eerste signalen zijn alvast positief. "In Engeland zeggen we: 'You're flying', wat betekent dat het goed gaat", vertelde Beale met een glimlach in een interview met Het Laatste Nieuws. De voorbije drie weken bracht de coach deels door in Engeland, dicht bij familie en vrienden.

Toch bleef zijn werk nooit ver weg. Beale behoort duidelijk tot het type trainer dat voortdurend met de sport bezig is. "Je kunt je niet afsluiten. Er is altijd wel een wedstrijd om te bekijken, altijd iets om uit te leren en altijd een training met de jeugdopleiding", aldus de Engelsman.

Van het veld naar de Waregemse terrassen

Niet alleen sportief heeft Beale zijn draai gevonden. Ook het dagelijkse leven in België bevalt hem. De coach uit Bromley koos bewust voor een woning in het centrum van Waregem, om de stad en haar inwoners beter te leren kennen. "Ik voel me erg goed in België. Het is hier rustiger. In de supermarkt herkennen mensen me soms, maar dat blijft heel respectvol. Meer dan in Engeland zelfs.





"De sfeer is aangenaam. Misschien heeft de zomer geholpen, maar ik zie graag hoe mensen samenkomen op een terras. Het is heel gezellig: mensen zoeken elkaar op en dat past goed bij mij. Daarom wilde ik ook in het stadscentrum wonen. Ik ben daar niet in teleurgesteld", besloot Beale.