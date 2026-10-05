KAA Gent bibbert: belangrijker speler aan de kant bij interlands

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KAA Gent bibbert: belangrijker speler aan de kant bij interlands
Foto: © photonews
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De interlandbreak zit er bijna op. En dus is de vraag in welke hoedanigheid de diverse teams hun spelers gaan terugkrijgen na toch wel slopende weken. Bij KAA Gent houden ze alvast hun hart vast door een blessure van aanvaller Momodou Sonko. Die speelde dit weekend zelfs geen interland en dus is de vraag hoe ernstig een en ander is.

Zweden speelt op maandagavond zijn laatste wedstrijd van deze campagne in de U21. Het EK gaan de Zweden alvast niet halen, daarvoor verloren ze al veel te veel wedstrijden in een erg pittige en sterke groep op weg naar het EK 2027.

Polen en Italië maken het onder elkaar uit voor groepswinst, voor Zweden zit er al zeker niet meer meer in dan een derde plekje in de groep. Met 10 op 27 staan ze er heel erg slecht voor. En dus moeten er ook geen risico's genomen worden.

Zweden al uitgeschakeld met oog op het EK 2027

Dat doen ze bij de Zweden dan ook niet, net zoals ze dat in de vorige wedstrijd van het land al niet deden tegen Polen. Vorige week werd tegen de Polen al met 3-0 verloren en dat deden ze zonder heel wat sterkhouders.

"Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de selectie van het Zweedse U21-team voor de laatste EK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Noord-Macedonië. Zes spelers verlaten de selectie en worden vervangen door vier nieuwe namen."



"Het Zweedse U21-team komt zondag samen en reist naar Polen voor de voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd. Daarna keert de ploeg terug naar huis voor de laatste wedstrijd tegen Noord-Macedonië, die op 5 oktober in Falkenberg wordt gespeeld."

Sonko haakt af voor duels Zweden

"Zes spelers uit de selectie die vorige week door bondscoach Daniel Bäckström werd bekendgemaakt, haken af. John Mellberg is opgeroepen voor het nationale A-elftal en blijft daar gedurende de interlandperiode. Marcus Rafferty, Momodou Sonko en Ludwig Malachowski Thorell missen het trainingskamp vanwege blessures, Matteo Perez Vinlöf vanwege overbelasting, en Lukas Björklund heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken."

"Er zijn vier nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd: Olle Samuelsson, Karl Gunnarsson, Jardell Kanga en Richie Omorowa", aldus de Zweedse voetbalbond in een persbericht op de eigen webstek. Hoe ernstig de blessure van Sonko is? Dat zal nog moeten blijken. Maar bij Gent hopen ze dat het allemaal goed meevalt, zodat hij zich verder kan ontwikkelen bij de Buffalo's.

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Momodou Sonko

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