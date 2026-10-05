'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

RSC Anderlecht en KAA Gent zouden hun pijlen nog altijd hebben gericht op dezelfde jonge spits. Volgens diverse bronnen gaat het om Amin Chiakha, een 20-jarige aanvaller die momenteel bij FC Kopenhagen indruk maakt. De kans dat een Belgisch team hem kan losweken lijkt dan ook niet al te groot.

RSC Anderlecht en KAA Gent zouden hun pijlen afgelopen winter al hebben gericht op dezelfde jonge spits. Amin Chiakha werd toen door FC Kopenhagen uitgeleend aan Velje en deed het daar heel erg goed - indrukwekkend goed zelfs.

Chiakha heeft een dubbele nationaliteit, Deens en Algerijns, en maakte eerder dit jaar zijn debuut bij Algerije. Hij telt inmiddels al een aantal interlands voor de Noord-Afrikaanse ploeg en speelde vorig seizoen (2025) zestien wedstrijden op clubniveau, met één assist.

Amin Chiakha maakt steeds meer indruk in Denemarken: Gent en Anderlecht kloppen op de deur

De spits heeft een contract bij FC Kopenhagen tot juni 2030 en zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer acht miljoen euro volgens Transfermarkt. Dat is een ongeziene stijging, want minder dan een jaar geleden was het nog maar drie miljoen euro.

Naast Anderlecht en Gent volgden ook Rosenborg, Basel, Rennes en Borussia Mönchengladbach de jonge aanvaller. Chiakha liet toen het trainingskamp van Velje aan zich voorbijgaan, wat wees op een mogelijke vervroegde beëindiging van zijn huurperiode.

Wie gaat er met Amin Chiakha van Kopenhagen vandoor?

Tot een deal kwam het uiteindelijk met het Noorse Rosenborg, weliswaar pas afgelopen zomer. En nu zouden beide Belgische teams hem nog steeds op het oog hebben. Voor Anderlecht en Gent gaat het vooral om een investering op lange termijn. Chiakha wordt gezien als een aanvallende optie voor de toekomst.





Al is hij ondertussen met zijn hoge marktwaarde een dure vogel geworden. Dat hij ondertussen al dertien goals en drie assists op zijn naam heeft in het seizoen met Rosenborg maakt het er voor de geïnteresseerde teams ook zeker niet makkelijker op om hem in te lijven. En dus is het nog maar de vraag of en wie hem eventueel zou kunnen gaan losweken.