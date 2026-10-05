KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"
Foto: © photonews
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KRC Genk boert de laatste jaren bijzonder goed. Het is wereldwijd zelfs de zesde best verdienende club van de voorbije vijf jaar als het aankomt op transferinkomsten. Peter Croonen heeft daar nu ook op gereageerd middels een knap statement.

Het Belgische voetbal kan de financiële wapenwedloop niet winnen. We moeten dus de ontwikkelingsstrijd winnen. De Belgische krant Het Nieuwsblad wees er deze week op dat de zes grootste Belgische clubs de afgelopen vijf jaar ongeveer 1,5 miljard euro aan transferinkomsten en 770 miljoen euro aan netto transferwinst hebben gegenereerd.

KRC Genk boekte het hoogste netto transferresultaat en eindigde daarmee wereldwijd op de zesde plaats. "Daar zijn we erg trots op. Maar in het voetbal draait het natuurlijk om het winnen van wedstrijden, kampioenschappen en trofeeën. Ambitie in het voetbal vereist echter een duurzaam financieel model."

Duurzaam financieel model bij KRC Genk

"De interessante vragen achter deze transferprestaties zijn: waarom en hoe? Waarom? Omdat Belgische clubs qua media-inkomsten, commerciële schaalgrootte of transferbudgetten niet structureel kunnen concurreren met de grootste Europese competities. Ons concurrentievoordeel moet ergens anders vandaan komen. Talentontwikkeling kan dat voordeel zijn."

"Hoe? Door de best mogelijke omgeving rondom talent te creëren. Dat begint bij scouting, opleiding en een duidelijk traject naar het profvoetbal. Maar tegenwoordig betekent het ook investeren in infrastructuur, prestaties, data en technologie. Dat is precies het idee achter ons nieuwe H.Essers Training Center, dat ons eerste elftal volgende maand in gebruik neemt."

KRC Genk maakt indruk met cijfers

"We willen dat KRC Genk internationaal nog aantrekkelijker wordt voor ambitieuze jonge spelers. En zodra ze ons embleem dragen – of ze nu uit onze eigen academie komen of van elders zijn aangetrokken – is ons doel hetzelfde: het allerbeste uit elke speler halen en een winnend team smeden. Training. Herstel. Prestaties. Expertise. Technologie. Alles draagt ​​bij aan dat ene gezamenlijke doel: winnen."

"Het creëren van transferwaarde is een belangrijk resultaat van dat ontwikkelingsmodel, niet het doel op zich. Kleinere voetbalmarkten beschikken misschien nooit over de grootste budgetten. Maar ze kunnen wel de slimste omgevingen creëren om talent te helpen zijn volledige potentieel te bereiken en wedstrijden, kampioenschappen en trofeeën te winnen", aldus Peter Croonen op LinkedIn over de ambities van de club.

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