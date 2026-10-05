Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Harry Kane lijkt de knoop te hebben doorgehakt

Er waren de voorbije weken en maanden toch wel de nodige geruchten over Harry Kane. Hij werd het hof gemaakt door verschillende ploegen, maar de Engelse spits leek de voorkeur te geven aan een verlengd verblijf in München. En dat lijkt er nu ook te komen.

Volgens diverse Duitse media is er een vergelijk op komst tussen Kane en Bayern München over een contractverlenging van Kane. Een handtekening volgde nog niet, maar lijkt dus wel stilaan in de pijplijn te zitten. Op die manier doen beide partijen in het verhaal uiteraard een prima zaak naar de toekomst toe.

Aernout Van Lindt

Van Der Bruggen denkt nog niet aan stoppen

Hannes Van der Bruggen wil er staan met Cercle Brugge dit seizoen. Tot dusver liep het nog niet al te goed met De Vereniging, maar ook de komende weken en maanden willen ze zich verder blijven wapenen en de nodige punten pakken richting een (makkelijke) redding.

Rest de vraag: waar ligt de toekomst van de middenvelder? Dat weet hij nog niet. HIj heeft wel al beslist dat hij nog niet wil stoppen en dus is nog niet geweten wat er komende zomer zal gebeuren. Dan is Van der Bruggen einde contract bij Cercle Brugge.

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

RSC Anderlecht en KAA Gent zouden hun pijlen nog altijd hebben gericht op dezelfde jonge spits. Volgens diverse bronnen gaat het om Amin Chiakha, een 20-jarige aanvaller die momenteel bij FC Kopenhagen indruk maakt. De kans dat een Belgisch team hem kan losweken lijkt dan ook niet al te groot. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

17:00
LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

16:30
1
Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

16:00
2
De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

15:00
2
DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

14:00
1
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

13:30
Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

13:00
2
Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

12:30
1
Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

12:00
KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

11:30
1
Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

10:30
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

09:50
KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

10:00
Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

09:15
Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

08:30
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

07:30
Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
1
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

22:10
4
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

22:00
2
Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

21:30
Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

21:00
KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

20:30
Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

20:00
Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

19:30
5
Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

18:52
Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

18:30
'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

18:00
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

04/10
Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

04/10
📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

04/10
Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

04/10
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

04/10
50
Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

04/10
11
Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

04/10
Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Analyse

Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

04/10
6
Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

04/10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap" Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo cartman_96 cartman_96 over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" Ratko Svilar Ratko Svilar over De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften? Goro Goro over DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe SmurF SmurF over Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten SmurF SmurF over KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen" Stigo12 Stigo12 over Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..." bompi55 bompi55 over Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft? TatstOn TatstOn over Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved