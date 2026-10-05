Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door
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Harry Kane lijkt de knoop te hebben doorgehakt
Er waren de voorbije weken en maanden toch wel de nodige geruchten over Harry Kane. Hij werd het hof gemaakt door verschillende ploegen, maar de Engelse spits leek de voorkeur te geven aan een verlengd verblijf in München. En dat lijkt er nu ook te komen.
Volgens diverse Duitse media is er een vergelijk op komst tussen Kane en Bayern München over een contractverlenging van Kane. Een handtekening volgde nog niet, maar lijkt dus wel stilaan in de pijplijn te zitten. Op die manier doen beide partijen in het verhaal uiteraard een prima zaak naar de toekomst toe.
Van Der Bruggen denkt nog niet aan stoppen
Hannes Van der Bruggen wil er staan met Cercle Brugge dit seizoen. Tot dusver liep het nog niet al te goed met De Vereniging, maar ook de komende weken en maanden willen ze zich verder blijven wapenen en de nodige punten pakken richting een (makkelijke) redding.
Rest de vraag: waar ligt de toekomst van de middenvelder? Dat weet hij nog niet. HIj heeft wel al beslist dat hij nog niet wil stoppen en dus is nog niet geweten wat er komende zomer zal gebeuren. Dan is Van der Bruggen einde contract bij Cercle Brugge.
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'
RSC Anderlecht en KAA Gent zouden hun pijlen nog altijd hebben gericht op dezelfde jonge spits. Volgens diverse bronnen gaat het om Amin Chiakha, een 20-jarige aanvaller die momenteel bij FC Kopenhagen indruk maakt. De kans dat een Belgisch team hem kan losweken lijkt dan ook niet al te groot. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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