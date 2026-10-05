Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv
Foto: © photonews
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De strijdbijl tussen DAZN en de Pro League is na een lange strijd een paar maanden geleden dan toch begraven. Sterker nog: beide partijen hebben een verlengde overeenkomst gesloten tot 2030. Lorin Parys heeft nu nog een keertje teruggeblikt op de moeilijke tijd van toen.

In een persbericht werd aan het begin van de nieuwe competitie het einde van het geschil tussen de Pro League en DAZN aangekondigd. Beide partijen zijn niet alleen tot een akkoord gekomen, maar verlengden de samenwerking ook tot 2030. Ze willen weer de handen in elkaar slaan om de zichtbaarheid van de Belgische profcompetities te vergroten richting fans, clubs en sponsors.

"Met deze overeenkomst maken de Pro League en DAZN een einde aan een periode van onzekerheid, en kunnen we weer naar de toekomst kijken. We zijn blij dat we een oplossing hebben gevonden die duidelijkheid en stabiliteit biedt", zei Lorin Parys, de CEO van de Pro League. Volgens hem werd een bladzijde omgeslagen.

Pro League wil voetbalervaring van hoge kwaliteit

"Nu kunnen we al onze energie weer richten op wat echt telt: sterke competities en een voetbalervaring van hoge kwaliteit voor alle fans", besloot Parys. Ook bij DAZN waren ze in de wolken. Massimo D'Amario, CEO van DAZN België, geeft hier uiting aan. "We zijn verheugd om opnieuw vooruit te kunnen kijken", aldus D'Amario.

"Voetbal staat centraal in wat we doen en onze focus is duidelijk: de fans de best mogelijke kijkervaring bieden", vervolgt D'Amario. "We zien dit als het begin van een hechte samenwerking die gebaseerd is op gedeelde ambities om de sport te laten groeien, de fanbeleving te versterken en blijvende waarde te creëren voor zowel clubs, spelers, sponsors als supporters."

Pro League komt nog een keertje terug op de hele zaak

Een paar maanden later is heel voetbalminnend België blij dat er terug voetbal op televisie is. En dat er zelfs een gratis programma is op het open net met samenvattingen. Op die manier is een enorme stap in de goede richting gezet. Dat beseft Lorin Parys nu ook als hij op de moeilijke tijd terugblikt.

"Ik ben blij dat we dat soort dossiers hebben kunnen afsluiten en dat we vooruit kunnen kijken. Ik was boos, uiteraard. Toen ik die brief in de mailbox kregen, wist ik ook dat clubs hun budget hadden gebouwd op een bepaalde inkomstenstroom."

lorin parys

"Dan weet je dat zoiets fundamenteel is. We hebben toen samengezeten met ons directieteam en dan hebben we alles bedacht, met een stappenplan, een algemene vergadering en een persstrategie. We moesten handelen in het belang van het Belgisch voetbal."

"We hebben nu gekozen voor een soort van vertrouwelijkheid. We hebben die afspraak met twee gemaakt en ik ga mij daar ook aan houden. Weet dat de clubs het akkoord in 25 minuten unaniem hebben gestemd. Het is een verantwoordelijke en solide oplossing. Natuurlijk is het bedrag gezakt. DAZN heeft niet alles gekregen van wat ze vroegen? Neen. Heeft de Pro League er alles uitgehaald wat ze oorspronkelijk wilden? Ook neen", aldus Parys over de zaak in MidMid nu.

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