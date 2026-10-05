Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant
Foto: © photonews
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De Rode Duivels spelen maandagavond hun vierde wedstrijd in de Nations League. En ook deze keer heeft de bondscoach vooraf al een paar knopen moeten doorhakken, al werd hem dat 'iets makkelijker' gemaakt door de schorsingen van Tielemans en De Bruyne. Welke 23 spelers heeft hij op de UEFA-lijst gezet voor de match in Parijs?

Omdat Mark van Bommel een selectie heeft samengesteld die groter is dan de 23 spelers die op de UEFA-wedstrijdlijst mogen staan, moet de bondscoach– net als de meeste trainers – voor elke wedstrijd keuzes maken.

En nu de officiële UEFA-lijst bekend is, weten we precies welke spelers Van Bommel vanavond in het Stade de France op de tribune laat plaatsnemen. Ten eerste de terugkerende spelers: Diego Moreira – die geschorst was voor de vorige wedstrijd nadat hij in de basis was gestart tegen zowel Italië als Frankrijk – maakt wel degelijk deel uit van de selectie.

Kyriani Sabbe voor het eerst opgeroepen door Mark van Bommel

Ook Matias Fernandez-Pardo, die voor de thuiswedstrijd tegen Turkije buiten de groep was gelaten, keert terug in de 23-koppige selectie, net als Mandela Keita. Keita was tegen Turkije niet geselecteerd, maar gezien de afwezigheid van enkele middenvelders voor de komende wedstrijd is de kans echter groot dat hij ditmaal speeltijd krijgt.

Een van de nieuwkomers van deze interlandperiode zal ook voor het eerst op de bank plaatsnemen. Kyriani Sabbe was, samen met Jari De Busser, een van de twee nieuwe 'Rode Duivels' die door Mark van Bommel werden geselecteerd, al zat hij voor de eerste drie Nations League-wedstrijden nog niet bij de selectie.

Sabbe Seys
© photonews

De rechtsback van Club Brugge is voor het eerst opgenomen in de 23-koppige selectie. Hij kan nu hopen op zijn debuut voor de Rode Duivels – of zelfs de concurrentie aangaan met Timothy Castagne, de enige andere rechtsback in de selectie van Van Bommel, voor een basisplaats. Een welkome versterking.

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Jari De Busser, het andere nieuwe gezicht in de groep, is opnieuw niet geselecteerd, net als in de wedstrijd tegen Turkije. De doelman van AZ Alkmaar zat tijdens de eerste twee Nations League-wedstrijden nog op de bank, doordat hij profiteerde van de toenmalige blessure van Mike Penders. Penders is inmiddels hersteld en vormt samen met Vandevoordt en Lammens het keepersdrietal voor de uitwedstrijd in Frankrijk.

Malick Fofana: de grootste teleurstelling?

De opvallendste afwezige – afgezien van Koni De Winter, die onder Van Bommel nog geen speelminuten heeft gekregen – is echter zonder twijfel Malick Fofana. De vleugelspeler van Sunderland had er zeker op gehoopt in actie te komen in het Stade de France, nadat hij tijdens deze interlandperiode al zijn eerste minuten had gemaakt tegen Turkije.

Mark van Bommel heeft besloten hem niet op te roepen. Een gedurfde keuze, aangezien Fofana populair is bij de fans en sommigen hem na zijn blessure als potentiële basisspeler zagen. Mogelijk betaalt hij de prijs voor zijn gebrek aan wedstrijdritme.

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