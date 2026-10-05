Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak

Mark van Bommel bleef na de pijnlijke 4-1-nederlaag tegen Frankrijk opvallend lang napraten. De bondscoach zag hoe België 77 minuten lang een uitstekende uitgangspositie had, maar vervolgens in amper een kwartier volledig werd weggeblazen. Toch weigert de Nederlander om zijn eerste maanden als bondscoach negatief te bekijken.

België kwam in het Stade de France op voorsprong via Dodi Lukebakio en hield Frankrijk lang onder controle. In de slotfase draaide het echter helemaal om. Désiré Doué maakte gelijk, waarna Rayan Cherki en Michael Olise de Belgische defensie nog drie keer pijn deden. Frankrijk scoorde zo vier keer in de laatste dertien minuten.

Van Bommel zag vooral een ploeg die het moeilijk kreeg toen Frankrijk zijn absolute toppers van de bank bracht. “We hebben lange tijd goed meegespeeld. Alleen in de eerste tien minuten hadden we het moeilijk. Daarna hebben we veel goede dingen laten zien en maakten we zelfs een doelpunt van wereldklasse. Frankrijk bracht vervolgens spelers met enorm veel kwaliteit en toen ging het heel snel.”

“We hebben een duidelijk idee nodig”

Toch erkent Van Bommel dat België nog niet zover staat dat het negentig minuten hetzelfde niveau kan vasthouden tegen een topland. Dat is volgens hem echter geen reden om zijn speelwijze aan te passen.

“Onze manier van voetballen vraagt natuurlijk energie. Maar als je een groot land wil verslaan, heb je ook een duidelijk idee nodig. Op dit moment zijn er landen die sterker zijn dan België. Dat is de realiteit. Maar ik vond dat we in Brussel eigenlijk hadden moeten winnen van Frankrijk. We kregen daar voldoende kansen.”

De bondscoach ziet sindsdien vooral progressie. “Ik denk dat we op de goede weg zijn om uiteindelijk ook een topland te kunnen verslaan. Daar is nog werk voor nodig, maar we zijn bezig met iets op te bouwen. Op termijn moeten we in staat zijn om negentig minuten aan hetzelfde tempo te spelen.”



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De 4-1-nederlaag verandert volgens hem niets aan die overtuiging. “We kunnen verliezen van Frankrijk, een land dat op het voorbije WK de halve finales haalde. Maar ik vind niet dat we ons daarvoor moeten schamen. We hebben lange tijd goed partij geboden tegen een heel groot land en er zijn veel positieve zaken die ik meeneem.”

“Het echte doel ligt over twee jaar”

Van Bommel wil de Nations League dan ook niet reduceren tot een vrijblijvende oefencampagne. België heeft in november nog wedstrijden tegen Italië en Turkije en staat met zes punten momenteel derde in de groep, achter Frankrijk en Italië. De top twee plaatst zich voor de kwartfinales.

“Denk je dat ik die laatste twee wedstrijden zomaar laat lopen?” reageerde Van Bommel met een glimlach. “Natuurlijk niet. We bouwen verder en willen ook in november resultaten halen. Als we die twee wedstrijden winnen, kunnen we naar de kwartfinales.”

Maar de Nederlander kijkt verder dan de huidige Nations League-campagne. “Dat is niet het uiteindelijke doel. Onze echte ambitie ligt over twee jaar. Het EK is waar we naartoe werken. Alles wat we nu doen, moet ons helpen om daar sterker te staan.”

Ook Romelu Lukaku kreeg in Parijs zijn eerste basisplaats onder Van Bommel. De bondscoach was tevreden over de ervaren spits. “Ik heb beslist dat dit het moment was om Romelu te laten starten. Dat had misschien eerder gekund, want ik heb altijd gezegd dat hij kon beginnen. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Misschien had ik hem zelfs nog wat langer op het veld kunnen houden.”

Na de wedstrijd volgde geen lange tactische nabespreking. “Ik heb eigenlijk gewoon afscheid genomen van de spelers. Ze keren terug naar hun clubs en sommigen krijgen een dag vrij. Ik heb hen vooral gevraagd om fit te blijven, want in november wacht ons opnieuw een korte en intensieve week.”