Reactie Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Parijs
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Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning
Foto: © photonews
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Roméo Lavia was maandagavond een van de grote uitblinkers bij de Rode Duivels, maar na de zware 4-1-nederlaag tegen Frankrijk wilde de middenvelder daar zelf nauwelijks bij stilstaan. België stond 77 minuten lang op voorsprong na een fantastische assist van Lavia op Dodi Lukebakio, maar zag de wedstrijd in de slotfase volledig kantelen.

Lavia stuurde Lukebakio met een heerlijke pass de diepte in. De aanvaller kwam alleen voor doelman Restes en werkte de kans vervolgens uitstekend af in de kruising. België leek daarmee lange tijd op weg naar een stunt in het Stade de France.

Toch bleef de ontgoocheling bij Lavia overheersen. “Het is vooral pijnlijk om te zien hoe teleurgesteld iedereen in de groep is”, vertelde de middenvelder na afloop. “We hadden tot aan de gelijkmaker een goede wedstrijd gespeeld en stonden stevig op onze benen. Maar in de slotfase kregen we het fysiek en mentaal moeilijk en hebben de Franse wissels ons pijn gedaan.”

Lavia blijft opvallend bescheiden over zijn assist

Over zijn eigen bijdrage wilde de Chelsea-middenvelder niet te veel uitweiden. Zijn assist op Lukebakio was nochtans een van de mooiste momenten van de wedstrijd.

“Dodi begon op het juiste moment aan zijn loopactie en ik zag de ruimte. Ik heb ervoor gekozen om de pass te geven, ook al zat daar wat risico in. Gelukkig viel alles goed en konden we er een heel mooie goal van maken.”

Lavia kijkt vooral naar wat België uit de nederlaag kan meenemen. “We zijn nog maar net begonnen met deze nieuwe bondscoach. Dit is dus ook een proces. We moeten onthouden wat we goed hebben gedaan en vooral proberen om dit soort wedstrijden in de toekomst wel volledig onder controle te houden.”

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De Rode Duivels krijgen daarvoor nog twee kansen. “We moeten de punten in onze volgende wedstrijden pakken. Die zijn heel belangrijk en we moeten ons blijven verbeteren.”

“Het is lang geleden dat ik me zo goed voelde”

Voor Lavia persoonlijk was deze interlandperiode nochtans bijzonder positief. Na een lange periode met blessureproblemen kon hij tegen Frankrijk opnieuw bijna de volledige wedstrijd afwerken, nadat hij eerder deze interlandperiode al minuten had gemaakt.

“Dat ik opnieuw zoveel minuten kan maken, betekent veel voor mij. Het voelt bijna als een nieuwe start. Het is echt lang geleden dat ik me fysiek opnieuw zo goed en zo normaal heb gevoeld.”

Daar zit voor Lavia misschien wel de belangrijkste winst van deze interlandperiode. “Ik heb daar veel voor gewerkt en het doet deugd om te merken dat mijn lichaam weer goed reageert. Ik ben daar oprecht blij mee.”

De nederlaag kon zijn persoonlijke gevoel dan ook niet helemaal overschaduwen. Lavia lijkt eindelijk opnieuw de continuïteit te vinden waar hij de voorbije jaren zo vaak naar heeft gezocht.

Alleen had hij die comeback in Parijs liever afgesloten met drie punten.

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