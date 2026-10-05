Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken
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Ameen Al-Dakhil blijft bij VfB Stuttgart met blessureleed kampen. De Belgische verdediger leek eindelijk opnieuw uitzicht te krijgen op meer speelminuten, maar knieproblemen hebben zijn opmars opnieuw afgeremd. De timing is bijzonder ongelukkig, want Stuttgart wilde hem net opnieuw nadrukkelijker in beeld brengen.

Al-Dakhil ontbrak tijdens de interlandperiode in de oefenwedstrijden tegen Heidenheim en Greuther Fürth. De 24-jarige verdediger sukkelt met zijn knie en kon daardoor geen minuten maken in twee wedstrijden waarin hij normaal kansen had kunnen krijgen.

Opnieuw aan de kant

Volgens Bild komt de nieuwe blessure bijzonder ongelegen. Stuttgart was namelijk van plan om Al-Dakhil de komende periode opnieuw meer speeltijd te geven. Trainer Sebastian Hoeneß probeert de schade voorlopig wel te relativeren. “Het zal niet lang duren. Toch heeft hij alweer twee wedstrijden gemist. Dat is bitter voor die jongen”, klinkt het.

Nauwelijks minuten sinds dure transfer

De situatie is extra pijnlijk wanneer naar zijn volledige periode in Duitsland wordt gekeken. Stuttgart betaalde twee jaar geleden ongeveer negen miljoen euro om Al-Dakhil over te nemen van Burnley.

Sindsdien kwam de Rode Duivel echter slechts 21 keer officieel in actie voor de Duitse club. Blessures en fysieke problemen zorgden er meermaals voor dat hij opnieuw moest beginnen.

Ook dit seizoen komt Al-Dakhil nauwelijks aan spelen toe. In de Bundesliga en Champions League verzamelde hij samen amper acht minuten. Net toen er opnieuw perspectief leek te ontstaan, protesteerde zijn lichaam opnieuw.

Hoeneß verwacht snelle terugkeer

Een langdurige afwezigheid lijkt voorlopig wel niet aan de orde. Hoeneß hoopt dat Al-Dakhil over ongeveer twee weken opnieuw bij de groep kan aansluiten. Voor de verdediger wordt het daarna vooral zaak om eindelijk een langere periode fit te blijven.

Stuttgart investeerde fors in hem, maar kreeg voorlopig slechts sporadisch te zien waarom de club destijds bereid was om negen miljoen euro neer te tellen. Voor Al-Dakhil wacht opnieuw dezelfde opdracht: herstellen, terugkeren en vervolgens proberen zijn plaats af te dwingen. Eventueel ook bij de Rode Duivels, waar hij al zes caps verzamelde.

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Ameen Al-Dakhil

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