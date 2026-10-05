Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Mandela Keita werd geregeld genoemd als een van de spelers die Rudi Garcia over het hoofd zag. De middenvelder is een vaste waarde bij Parma in de Serie A, maar kreeg onder de vorige bondscoach nooit een oproep. Mark van Bommel haalde hem meteen weer bij de groep, al wacht Keita nog altijd op zijn eerste minuten onder de Nederlander.

Dat Mandela Keita in de eerste selectie van Mark van Bommel zat? Dat lag haast in de lijn der verwachting. Beide mannen kennen elkaar door en door sinds hun succesvolle periode bij Antwerp. In 2023 pakten ze er samen de beker en de landstitel, drie jaar geleden ondertussen. Ook toen werd Keita al genoemd als mogelijke Rode Duivel. In oktober 2023 volgde uiteindelijk zijn debuut, toen hij in Oostenrijk enkele minuten mocht invallen.

Wellicht had Keita toen niet verwacht dat die korte invalbeurt in Wenen voorlopig zijn laatste minuten voor België zouden blijven. Na zijn transfer naar Parma groeide hij daar snel uit tot een vaste pion, maar Domenico Tedesco riep hem nadien slechts één keer opnieuw op. Dat was in juni 2024, zonder dat de middenvelder ook effectief in actie kwam.

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Enkele jaren later kruiste Keita op het oefencentrum in Tubeke opnieuw het pad van... Mark van Bommel. De middenvelder zal ongetwijfeld tevreden zijn geweest toen hij hoorde dat de Nederlander Rudi Garcia opvolgde. Onder Garcia leek Keita immers nooit echt in beeld als optie voor het Belgische middenveld.

Nieuwe kans voor Keita in het Stade de France?

Terwijl tijdelijke internationals als Jorthy Mokio, Charles Vanhoutte en Bryan Heynen onder Garcia wel een selectie kregen, bleef Keita geduldig wachten. Garcia haalde zelfs Axel Witsel terug uit zijn interlandpensioen voor dezelfde positie. Keita bleef ondertussen op de achtergrond sterk presteren bij Parma, een club die minder aandacht krijgt maar waar hij duidelijk op zijn plaats zit. Zijn droom om het WK 2026 te halen leek daardoor stilaan verder weg te glijden.

De Belgische voetbalbond had die situatie nog kunnen betreuren. Omdat er vanuit Garcia nauwelijks contact was, informeerde Guinea naar Keita. De middenvelder ging daar niet op in. Van Bommel maakte vervolgens wel meteen werk van zijn terugkeer en selecteerde zijn voormalige speler van Antwerp opnieuw. Een voorkeursbehandeling leverde hun gezamenlijke verleden voorlopig evenwel niet op: sinds zijn terugkeer gaf Keita meer interviews – eentje, welteverstaan – dan hij speelminuten kreeg.



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Krijgt Keita tegen Frankrijk dan toch zijn kans?

Zijn terugkeer viel ook samen met die van Roméo Lavia, nog een speler die door Garcia aan de kant was geschoven. Lavia is een rechtstreekse concurrent voor de middenvelder van Parma. Wanneer hij fysiek in orde is, beschikt de Chelsea-speler op papier over meer kwaliteiten dan Keita. Toch was het opvallend dat een van Van Bommels vertrouwelingen tegen Turkije zelfs in de tribune moest plaatsnemen.

Maandag is Keita opnieuw beschikbaar en de afwezigheid van Youri Tielemans en Kevin De Bruyne opent perspectieven. Als Van Bommel voor een dubbele controleur en een versterkt middenveld kiest, lijken Roméo Lavia en Nicolas Raskin de voornaamste kandidaten. Maar een nieuwe verrassing valt niet uit te sluiten. Drie jaar na zijn debuut zou Mandela Keita eindelijk nog eens minuten kunnen maken voor de Rode Duivels.