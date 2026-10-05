Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo
Foto: © photonews
Word fan van Portugal! 68

De veelbesproken breuk tussen Cristiano Ronaldo en de Portugese nationale ploeg hoeft volgens Jorge Jesus helemaal geen definitief einde te betekenen. De Portugese bondscoach heeft na de 2-1-zege tegen Noorwegen uitgebreid gereageerd op de heisa rond zijn aanvoerder. Hij houdt de deur wagenwijd open voor een terugkeer, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij zijn beslissingen als trainer niet zal aanpassen aan de status van Ronaldo.

Ronaldo verliet tijdens deze interlandperiode voortijdig het Portugese kamp. De aanleiding lag bij de wedstrijd tegen Noorwegen, waarin de 41-jarige ster op de bank begon, ging opwarmen, maar uiteindelijk niet werd ingebracht. De situatie groeide vervolgens uit tot een nationaal discussiepunt.

Voor Jesus is de omvang van de rel moeilijk te begrijpen. Hij benadrukte op zijn persconferentie dat spelers voortdurend opwarmen zonder uiteindelijk tussen de lijnen te komen. Het verschil is volgens hem vooral dat het deze keer om Ronaldo ging, een speler die hij zelf omschreef als hét symbool van Portugal.

"Er zijn principes die niet onderhandelbaar zijn"

Toch wil Jesus geen twijfel laten bestaan over de hiërarchie binnen de ploeg. Ronaldo geniet een uitzonderlijke status, maar ook voor hem gelden de beslissingen van de bondscoach. "Er zijn principes als trainer die niet onderhandelbaar zijn", stelde Jesus volgens A Bola.

Daarmee verwijst hij rechtstreeks naar zijn recht om zelf te bepalen wie speelt. Jesus onthulde bovendien dat Ronaldo normaal gesproken tegen Noorwegen opnieuw aan de aftrap zou komen. Door wat er in de dagen voordien gebeurde, veranderde dat scenario volledig.

De bondscoach vindt ook niet dat één incident de relatie tussen beide mannen moet uitwissen. Jesus en Ronaldo werkten eerder een jaar samen in Saoedi-Arabië en hebben volgens de trainer een sterke professionele band opgebouwd. Dat er rond het opwarmen en niet invallen zo'n groot conflict ontstond, schrijft hij voornamelijk toe aan de uitzonderlijke positie van Ronaldo.

Lees ook... Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Jesus wil Ronaldo opnieuw oproepen

Een definitieve breuk is er voor Jesus dan ook niet. Als Ronaldo bij Al-Nassr blijft spelen en opnieuw voor Portugal wil uitkomen, blijft hij kandidaat voor de volgende selectie. "Cris beslist", maakte Jesus duidelijk.

Het opvallendste is misschien dat Jesus Ronaldo helemaal niet lijkt te willen wegduwen. Integendeel. Hij verwees naar het gesprek dat hij bij zijn eerste selectie met de recordinternational voerde. Zijn boodschap was toen eenvoudig: "Ik heb je nodig."

Jesus wil bovendien dat Ronaldo zijn interlandcarrière op zijn eigen manier kan afsluiten. Hij vertelde dat hij de aanvaller eerder al duidelijk had gemaakt dat diens laatste herinnering aan Portugal niet het huilend verlaten van een verloren WK-wedstrijd hoefde te zijn. De bedoeling was juist om hem spelend afscheid te laten nemen.

Geen excuses van Jesus

Op één punt trekt Jesus wel een bijzonder harde lijn. De suggestie dat hij zich tegenover Ronaldo zou moeten verontschuldigen, wijst hij resoluut van de hand. "Ik bied niemand excuses aan", klonk het.

Volgens Jesus heeft hij als bondscoach niets gedaan waarvoor verontschuldigingen nodig zijn. Een speler laten opwarmen en hem vervolgens niet inbrengen behoort volgens hem simpelweg tot de normale beslissingen van een trainer.

De deur staat daardoor open, maar de volgende beweging moet van Ronaldo komen. Jesus wil hem opnieuw bij Portugal, zolang hij actief blijft bij Al-Nassr. Of dat daadwerkelijk gebeurt, laat de bondscoach volledig aan zijn aanvoerder over. De rel is voor Jesus dus geen eindpunt, maar van een knieval is evenmin sprake.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Portugal
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning Reactie

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning

23:30
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

22:37
Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

22:47
🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

21:52
Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland

Ex-verdediger van Club Brugge en KV Mechelen beleeft opvallende metamorfose in Duitsland

23:00
Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

16:00
4
ING reageert op rel rond Olivier Deschacht met opvallend voorstel

ING reageert op rel rond Olivier Deschacht met opvallend voorstel

22:00
Belgische club ziet overwinning veranderen in 5-0-nederlaag door... administratieve fout

Belgische club ziet overwinning veranderen in 5-0-nederlaag door... administratieve fout

21:30
Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

20:20
Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken

Nieuwe opdoffer voor Belgische verdediger van negen miljoen: comeback alweer onderbroken

21:00
Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

20:00
1
Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

19:20
Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender De derde helft

Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender

19:00
Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

18:30
Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

18:00
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

17:30
Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

17:00
3
LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

16:30
1
Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

15:30
De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

15:00
2
DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

14:00
1
Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

13:00
2
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

13:30
Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

12:30
2
Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

12:00
KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

11:30
1
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

09:50
Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

10:30
KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

10:00
Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

09:15
Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

04/10
Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

08:30
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

07:30
Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
1
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

04/10
2
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

04/10
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 06/10 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 06/10 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt A30 A30 over Frankrijk - België: 4-1 Sv1978 Sv1978 over Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint Green kill Green kill over Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft? Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" Vital Verheyen Vital Verheyen over Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend" cartman_96 cartman_96 over Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap" Ratko Svilar Ratko Svilar over De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften? Goro Goro over DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved