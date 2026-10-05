Portugese bondscoach Jorge Jesus doorbreekt stilte na rel met Cristiano Ronaldo

De veelbesproken breuk tussen Cristiano Ronaldo en de Portugese nationale ploeg hoeft volgens Jorge Jesus helemaal geen definitief einde te betekenen. De Portugese bondscoach heeft na de 2-1-zege tegen Noorwegen uitgebreid gereageerd op de heisa rond zijn aanvoerder. Hij houdt de deur wagenwijd open voor een terugkeer, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij zijn beslissingen als trainer niet zal aanpassen aan de status van Ronaldo.

Ronaldo verliet tijdens deze interlandperiode voortijdig het Portugese kamp. De aanleiding lag bij de wedstrijd tegen Noorwegen, waarin de 41-jarige ster op de bank begon, ging opwarmen, maar uiteindelijk niet werd ingebracht. De situatie groeide vervolgens uit tot een nationaal discussiepunt.

Voor Jesus is de omvang van de rel moeilijk te begrijpen. Hij benadrukte op zijn persconferentie dat spelers voortdurend opwarmen zonder uiteindelijk tussen de lijnen te komen. Het verschil is volgens hem vooral dat het deze keer om Ronaldo ging, een speler die hij zelf omschreef als hét symbool van Portugal.

"Er zijn principes die niet onderhandelbaar zijn"

Toch wil Jesus geen twijfel laten bestaan over de hiërarchie binnen de ploeg. Ronaldo geniet een uitzonderlijke status, maar ook voor hem gelden de beslissingen van de bondscoach. "Er zijn principes als trainer die niet onderhandelbaar zijn", stelde Jesus volgens A Bola.

Daarmee verwijst hij rechtstreeks naar zijn recht om zelf te bepalen wie speelt. Jesus onthulde bovendien dat Ronaldo normaal gesproken tegen Noorwegen opnieuw aan de aftrap zou komen. Door wat er in de dagen voordien gebeurde, veranderde dat scenario volledig.

De bondscoach vindt ook niet dat één incident de relatie tussen beide mannen moet uitwissen. Jesus en Ronaldo werkten eerder een jaar samen in Saoedi-Arabië en hebben volgens de trainer een sterke professionele band opgebouwd. Dat er rond het opwarmen en niet invallen zo'n groot conflict ontstond, schrijft hij voornamelijk toe aan de uitzonderlijke positie van Ronaldo.



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Jesus wil Ronaldo opnieuw oproepen

Een definitieve breuk is er voor Jesus dan ook niet. Als Ronaldo bij Al-Nassr blijft spelen en opnieuw voor Portugal wil uitkomen, blijft hij kandidaat voor de volgende selectie. "Cris beslist", maakte Jesus duidelijk.

Het opvallendste is misschien dat Jesus Ronaldo helemaal niet lijkt te willen wegduwen. Integendeel. Hij verwees naar het gesprek dat hij bij zijn eerste selectie met de recordinternational voerde. Zijn boodschap was toen eenvoudig: "Ik heb je nodig."

Jesus wil bovendien dat Ronaldo zijn interlandcarrière op zijn eigen manier kan afsluiten. Hij vertelde dat hij de aanvaller eerder al duidelijk had gemaakt dat diens laatste herinnering aan Portugal niet het huilend verlaten van een verloren WK-wedstrijd hoefde te zijn. De bedoeling was juist om hem spelend afscheid te laten nemen.

Geen excuses van Jesus

Op één punt trekt Jesus wel een bijzonder harde lijn. De suggestie dat hij zich tegenover Ronaldo zou moeten verontschuldigen, wijst hij resoluut van de hand. "Ik bied niemand excuses aan", klonk het.

Volgens Jesus heeft hij als bondscoach niets gedaan waarvoor verontschuldigingen nodig zijn. Een speler laten opwarmen en hem vervolgens niet inbrengen behoort volgens hem simpelweg tot de normale beslissingen van een trainer.

De deur staat daardoor open, maar de volgende beweging moet van Ronaldo komen. Jesus wil hem opnieuw bij Portugal, zolang hij actief blijft bij Al-Nassr. Of dat daadwerkelijk gebeurt, laat de bondscoach volledig aan zijn aanvoerder over. De rel is voor Jesus dus geen eindpunt, maar van een knieval is evenmin sprake.