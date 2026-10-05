Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo
Foto: © photonews
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Roberto Martinez ligt opnieuw onder vuur in Portugal. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels krijgt kritiek omdat hij Cristiano Ronaldo te lang een prominente rol zou hebben gegeven, ook toen de vedette niet meer in topvorm leek.

Roberto Martinez heeft in Portugal al vaker kritiek gekregen op zijn tactische keuzes. De ex-bondscoach van de Rode Duivels wordt nu ook opnieuw geviseerd voor zijn omgang met Cristiano Ronaldo.

Tijdens de kwalificaties en op het voorbije WK bleef Ronaldo geregeld starten en veel speelminuten krijgen. Dat zorgde voor discussie, aangezien de 40-jarige aanvaller volgens heel wat waarnemers niet langer de vorm heeft om automatisch elke wedstrijd te beginnen. Zelf wil CR7 die hoofdrol uiteraard wel behouden.

Grella viseert Martinez

Volgens Mike Grella, voormalig Amerikaans profvoetballer en tegenwoordig analist bij CBS Sports Network en Paramount+, ligt de verantwoordelijkheid bij Martinez. Grella speelde tussen 2007 en 2018 in Engeland, Denemarken en de Major League Soccer.

"Er wordt veel gezegd over Portugal en Ronaldo, maar het is echt jammer – zelfs betreurenswaardig – dat Roberto Martinez niet genoeg persoonlijkheid of moed had om het ploegbelang voorop te zetten", stelde Grella bij CBS Sports Network.

Alderweireld Toby - Hazard Thorgan - Martinez Roberto
© photonews

"Hij had moeten zeggen: 'Ik moet doen wat het beste is voor de ploeg.' Maar hij deed niet wat het beste was voor de ploeg, daar ben ik honderd procent van overtuigd. Als ik trainer was en iemand zei tegen mij: 'Ik heb een speler voor je van 41 jaar oud, die de voorbije twee seizoenen in Saudi-Arabië heeft gespeeld', dan zou ik antwoorden: 'Nee, bedankt.'"

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Ronaldo niet de beste keuze voor Portugal?

Grella vindt dat de status en het verleden van Ronaldo geen doorslag mogen geven bij de ploegkeuze. "Zeg me zijn naam niet, vertel me niet waar hij speelde, welke trofeeën hij won of hoeveel doelpunten hij maakte... Ik hoef het niet te weten, want hij is op dit moment niet de beste optie voor Portugal."

"Je hebt een spits die voor 75 miljoen euro naar AC Milan is vertrokken en in de vorige wedstrijd het winnende doelpunt maakte, maar je zet hem op de bank", besloot de analist.

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