Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk
Foto: © photonews
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De Franse nationale ploeg bezorgde de Rode Duivels de voorbije jaren geregeld frustraties, maar in het Stade de France liep het voor België opvallend vaak wél goed. In vier wedstrijden in Saint-Denis bleef onze nationale ploeg ongeslagen, ook wanneer de tegenstander niet Frankrijk was.

De Rode Duivels willen maandagavond een pijnlijke reeks van zes nederlagen tegen Frankrijk stoppen. Die uitslagen kwamen er op grote internationale podia – met onder meer de halve finale van het WK 2018, de Final Four van de Nations League in 2021 en de achtste finale van het laatste EK – maar ook in drie groepswedstrijden van de Nations League. Twee daarvan werden in Brussel gespeeld.

De recentste nederlaag op Franse bodem dateert van 9 september 2024. Die wedstrijd vond evenwel plaats in het Groupama Stadium van Olympique Lyon, en dus niet in het Stade de France. Net daar hebben de Belgen opvallend goede herinneringen aan: vier duels, geen enkele nederlaag.

2015: Fellaini en Hazard zorgen voor Belgische demonstratie

Frankrijk – België 3-4

Voor de laatste Belgische overwinning tegen Frankrijk in Saint-Denis moeten we terug naar 7 juni 2015. Didier Deschamps zocht in de aanloop naar het EK in eigen land nog naar de juiste formule bij Les Bleus, terwijl de Belgische generatie volop naam maakte op het internationale toneel.

De ploeg van Marc Wilmots gaf Frankrijk een stevige les. Marouane Fellaini scoorde twee keer, waarna Radja Nainggolan met zijn kenmerkende afstandsschot de stand naar 0-3 tilde. Mathieu Valbuena milderde vanop de stip, maar Eden Hazard herstelde via een penalty meteen de kloof van drie doelpunten.

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In de slotfase kwam Frankrijk nog terug tot 3-4, maar de Belgische zege kwam niet echt meer in gevaar. Het was een avond waarop de Rode Duivels in het Stade de France bijzonder indrukwekkend voor de dag kwamen. Op het EK zouden beide landen later wel ervaren dat de verhoudingen in het internationale voetbal snel kunnen verschuiven.

2011: het debuut van Thibaut Courtois

Frankrijk – België 0-0

Op 15 november 2011 trokken de Rode Duivels onder Georges Leekens naar Saint-Denis voor een oefeninterland. Het duel staat vooral in het geheugen gegrift als de eerste interland van Thibaut Courtois.

Leekens zette de toen nog piepjonge doelman tussen de palen. Courtois had geen uitzonderlijk drukke avond, maar straalde meteen rust uit en toonde waarom hij als toekomstig nummer één werd gezien. Hij werd de jongste Belgische doelman in de nationale ploeg sinds Robert Hustin in 1905.

De wedstrijd zelf eindigde doelpuntloos en zonder veel spektakel. België had zich net niet geplaatst voor het EK 2012, terwijl de latere Gouden Generatie nog volop in opbouw was.

2002: Wilmots verpest Franse WK-generale repetitie

Frankrijk – België 1-2

De eerste ontmoeting tussen België en Frankrijk in het Stade de France vond plaats op 18 mei 2002, vlak voor het WK in Japan en Zuid-Korea. Frankrijk was toen regerend wereld- en Europees kampioen en gold als een van de absolute topfavorieten, ook al ontbrak spelmaker Zinédine Zidane door blessureleed.

Les Bleus stapten met bijzonder veel vertrouwen het veld op. Een uitverkocht Stade de France zong de Marseillaise uit volle borst, terwijl Johnny Hallyday de Franse WK-ambities nog extra kracht bijzette. De Belgen hadden niets te verliezen en speelden onbevangen.

Glen De Boeck bracht België met een rake kopbal op voorsprong. Frankrijk kwam langszij via een own goal van Timmy Simons, maar Marc Wilmots besliste de oefenwedstrijd alsnog met een knappe halve volley. De Franse nederlaag leek niet meer dan een schoonheidsfoutje voor het WK, maar de titelverdediger zou er roemloos stranden in de groepsfase.

België hield zich op datzelfde WK wel staande en maakte het later kampioen Brazilië bijzonder lastig in de achtste finales.

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1998: puntengewin tegen Nederland op het WK

België – Nederland 0-0

De allereerste wedstrijd van de Rode Duivels in Saint-Denis was geen duel met Frankrijk. Op het WK van 1998 koos de organisatie het gloednieuwe Stade de France als decor voor de derby der Lage Landen tussen België en Nederland.

Het Nederland van Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp en de broers De Boer was vooraf favoriet en zette België stevig onder druk. Bertrand Crasson moest vroegtijdig naar de kant na een harde actie van Marc Overmars. Lorenzo Staelens lokte vervolgens de rode kaart uit voor Kluivert, waardoor de Belgen meer ademruimte kregen.

Het bleef 0-0, een degelijk punt voor België. De daaropvolgende gelijke spelen tegen Mexico en Zuid-Korea vielen echter tegen, waardoor de Rode Duivels al na de groepsfase naar huis moesten.

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