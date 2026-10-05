Rode Duivels krijgen extra tik na Italië-Turkije

Italië heeft maandagavond opnieuw de maat genomen van Turkije. In Bologna won de ploeg van Roberto Mancini met 3-1, al vertelt die uitslag niet het volledige verhaal. Turkije maakte het de Italianen lange tijd behoorlijk moeilijk en kwam na de rust verdiend langszij, maar twee Italiaanse invallers beslisten uiteindelijk de wedstrijd.

De bezoekers begonnen het scherpst. Gianluigi Donnarumma moest al vroeg ingrijpen op een poging van Ozan Kabak en kreeg even later ook werk op een kopbal van Yunus Akgün. Italië kwam nauwelijks tot kansen, maar was meteen efficiënt toen het wél gevaarlijk werd.

Gianluca Scamacca zag eerst nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, maar in de 26ste minuut was het alsnog raak. Een voorzet van Giovanni Di Lorenzo belandde via Kabak bij de spits, die de bal van dichtbij hard tegen de onderkant van de lat en binnen volleerde.

Turkije beloond, Italië reageert meteen

Ook na de pauze hield Turkije veel balbezit. In de 61ste minuut volgde de verdiende gelijkmaker. Zeki Çelik trok voor vanaf de achterlijn, Eren Elmalı verlengde en Aral Şimşir stond helemaal vrij om de 1-1 binnen te werken.

Lang kon Turkije daar echter niet van genieten. Vier minuten later vond Nicolò Barella met een vrije trap invaller Riccardo Calafiori aan de tweede paal. De Arsenal-verdediger kopte de 2-1 binnen en maakte zo zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse nationale ploeg. Een VAR-check na Turkse protesten leverde niets op.

Turkije bleef aandringen en Donnarumma moest nog uitpakken op een poging van Salih Özcan. Aan de overkant maakte Italië het in minuut 87 helemaal af. Na een afgeblokt schot van Issa Doumbia belandde de bal via Alessandro Romano bij Pio Esposito, die van dichtbij de 3-1 tegen de netten prikte.





Italië sluit de interlandperiode zo af met zeven punten in groep A1 en springt naar de tweede plaats, over België, dat met 4-1 verloor van Frankrijk. Na de eerdere 1-4-zege in Turkije bleek de ploeg van Mancini opnieuw te sterk voor de manschappen van Vincenzo Montella.