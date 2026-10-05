Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

Waar is Adnan Januzaj gebleven? De voormalige Rode Duivel is 31, zit zonder club en verdween al vier jaar geleden uit beeld bij de nationale ploeg. Zijn palmares mag dan behoorlijk zijn, een combinatie van factoren bemoeilijkt een nieuwe transfer.

De recente interland van de Rode Duivels tegen Turkije bracht de naam van Adnan Januzaj weer naar boven. De Brusselaar stond ooit voor een opmerkelijke keuze: door zijn complexe afkomst kon hij voor liefst zes nationale teams uitkomen. Turkije deed destijds verwoede pogingen om hem te overtuigen.

Gazet van Antwerpen herinnerde eraan dat de vader van Januzaj in 2014 nog sprak over een keuze tussen Kosovo en Turkije. De toenmalige Turkse bondscoach Fatih Terim bevestigde zelfs dat zijn federatie volop aan het dossier werkte. Een maand later koos de technisch sterke flankaanvaller toch voor België. Die beslissing leverde hem meteen een selectie op voor het WK in Brazilië.

Een loopbaan met meer dan 350 profwedstrijden

Zijn laatste optreden voor de Rode Duivels dateert ondertussen van maart 2022. Vandaag is Januzaj 31 jaar oud en clubloos, ondanks zijn 63 wedstrijden in het shirt van Manchester United. Oud-trainer David Moyes plaatste hem ooit zelfs op hetzelfde niveau als Wayne Rooney. Ook Louis van Gaal, José Mourinho en Thomas Tuchel spraken met lof over zijn kwaliteiten, al wezen ze tegelijk op zijn vermeende gebrek aan motivatie. Januzaj speelde uiteindelijk wel op twee WK-eindrondes.

Zelf vond Januzaj de kritiek op zijn carrière altijd overdreven. “Het is vreemd. In België zeggen mensen dat ik niet de carrière heb gehad die ze van mij verwachtten. Maar ik ben heel tevreden over mijn carrière”, vertelde hij vier jaar geleden aan Le Vif. “Ik ben 27 jaar, speel in La Liga, heb in de Premier League en de Bundesliga gespeeld, twee WK's meegemaakt en ik zie mezelf nog minstens vijf of zes jaar op een heel hoog niveau voetballen. Waarom zouden we niet naar de positieve kant kijken?”

Die redenering valt deels te volgen. Vergeleken met een generatiegenoot als Charly Musonda jr. heeft Januzaj wel degelijk een stevige carrière uitgebouwd. Musonda werd geremd door aanhoudend blessureleed en haalde nooit honderd profwedstrijden. Januzaj staat intussen op 353 duels als prof, met zijn meest stabiele periode bij Real Sociedad.



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Vijf elementen maken transfer moeilijker

Toch is zijn huidige situatie weinig benijdenswaardig. Blessures, zijn leeftijd, zijn loonverwachtingen en het beeld van een nonchalante speler vormen samen een lastige cocktail voor geïnteresseerde clubs. Ook zijn beperkte recente speelritme helpt uiteraard niet mee.

Twee jaar geleden werd Januzaj nog genoemd bij Anderlecht, de club waar hij werd opgeleid voordat hij er op zijn zestiende vertrok. Van een terugkeer naar het Astridpark kwam het uiteindelijk niet. Intussen blijft hij transfervrij beschikbaar en een week geleden kwam Anderlecht andermaal in beeld.

Ook andere bekende namen zonder werkgever

Januzaj is niet de enige grote naam zonder club. Sergio Ramos, Raheem Sterling en Karim Benzema staan eveneens zonder werkgever. Ook Paul Pogba, zijn goede vriend en voormalige buur in Manchester, behoort tot dat lijstje.

Bij andere Belgen uit dezelfde lichting liep het verhaal de voorbije maanden anders. Divock Origi, eveneens een groot talent en aanwezig op het WK van 2014, verraste met de aankondiging dat hij zijn carrière stopzet. Wout Faes leek dan weer vast te zitten bij Leicester City, maar de verdediger vond deze week alsnog een uitweg met een contract in het Midden-Oosten.

Of Januzaj nog een gelijkaardige oplossing vindt, moet de komende transferperiode uitwijzen. Zijn technische bagage staat buiten kijf, maar clubs zullen vooral willen weten hoeveel hij fysiek nog kan brengen en hoe groot zijn honger naar een nieuw avontuur is.