Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?
Foto: © photonews
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Het imago van het Belgisch voetbal heeft de voorbije jaren toch wel flink wat klappen te verwerken gekregen. Hoe gaat het er anno 2026 mee en zijn er na Propere Handen de nodige stappen gezet om nu wél opnieuw de juiste richting te zijn ingeslagen? Lorin Parys heeft een duidelijke mening over de zaak.

In de 21e eeuw hebben we in het voetbal al de nodige schandaaltjes gehad, met Operatie Propere Handen als een culminatiepunt. De laatste jaren is het wat rustiger geworden. En dus is het - terwijl de situatie rond Manchester City op ontploffen staat - tijd om terug te blikken.

Lorin Parys is sinds april 2022 de nieuwe CEO van de Pro League. Hoe zag hij alles de voorbije jaren evolueren? "Het is een goede vraag, want je zou kunnen zeggen dat alles best wel snor zit omdat 81 procent van de Belgen van voetbal houdt."

Lorin Parys is kritisch, maar ziet ook goede dingen rond het Belgisch voetbal

"Weinig andere sectoren kunnen dat soort cijfers voorleggen. Maar doen alsof er niets gebeurd is de voorbije jaren die het imago negatief hebben kunnen beïnvloeden? Dat zou nogal ongeloofwaardig zijn. Er zijn zaken die we beter moeten doen."

"De basis is de liefde voor het voetbal en dat is voor mij wel belangrijk. We hebben geen imago-onderzoek gedaan tot op heden, dat gaan we nu wel beginnen meten. Maar voetbal is altijd een onderdeel geweest van het maatschappelijk debat."

De liefde voor het voetbal is groot in België: de cijfers zijn ongezien, maar ...

Iedereen heeft een mening over het voetbal volgens Parys. Of het dan gaat over een competitieformat, over het geld dat er omgaat in het voetbal of over de jeugd? Het zijn discussies die volgens hem de sterkte aangeven van het voetbal.

"De core zit goed, maar het kan verbeteren", aldus Lorin Parys in MidMid. Waarin hij werd bijgetreden door Evert Winkelmans: "We moeten het positieve ook durven benoemen. Ik ben nog steeds verliefd op het voetbal, ook al is het helemaal anders dan het voetbal uit de tijd waarin ik in het voetbal ben gestapt."

Lorin Parys
© photonews

"Het Belgisch voetbal is fel gemoderniseerd. We zijn mee en durven innovatief zijn op bepaalde vlakken. De manier waarop we teruggekomen zijn na Propere Handen en corona. Het voetbal is populair gebleven na toch twee serieuze klappen. Dat is wel echt straf wat mij betreft."

"Weinig fans hebben het voetbal de rug toegekeerd. Het toont hoe sterk de band is met het voetbal, maar dat is geen vrijgeleide om voor meer malversaties." Er werden heel wat dingen ingevoerd meteen na Propere Handen volgens de sterke man de Pro League.

Is de cultuur nu veranderd in België?

Al leeft er onder de fans volgens Winkelmans toch nog steeds het gevoel dat bepaalde mensen te weinig of niet zijn gestraft voor wat ze toen deden. Hij haalde daarbij Vincent Mannaert aan als voorbeeld - die heeft ondertussen een topjob bij de Belgische Voetbalbond KBVB.

"Dat is een zaak voor justitie. Ik moet kijken om ervoor te zorgen dat zo'n zaken niet meer kunnen. Het is een gevaarlijke uitspraak, maar ik durf zeggen dat het nu niet meer zou kunnen voorvallen. We moeten structureel dingen opzetten om de kans zo klein mogelijk te maken."

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