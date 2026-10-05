Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"
Foto: © photonews
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Samuel Mbangula beleeft momenteel een moeilijke periode bij Bologna. De 22-jarige Belg werd deze zomer naar Italië gehaald met de verwachting dat hij een belangrijke rol zou spelen, maar voorlopig komt hij nauwelijks aan spelen toe. Dat zorgt ook bij zijn vorige club Werder Bremen voor de nodige bezorgdheid.

Mbangula werd in september op huurbasis naar Bologna gestuurd, nadat hij bij Werder Bremen een moeilijk eerste seizoen achter de rug had. De Duitse club betaalde vorig jaar naar verluidt ongeveer tien miljoen euro voor de flankaanvaller, die eerder bij Juventus doorbrak. In Italië moet hij opnieuw zijn carrière lanceren.

Dat verloopt voorlopig echter niet zoals gehoopt. Bij Bologna kwam Mbangula slechts twee keer in actie en verzamelde hij amper twaalf speelminuten. Bovendien veranderde de situatie snel na zijn aankomst: coach Domenico Tedesco werd ontslagen en Raffaele Palladino gooide de formatie om. Mbangula, die Tedesco goed kende van bij de Belgische nationale ploeg, verloor daardoor een belangrijk voordeel.

Werder volgt situatie met argusogen

In Bremen volgen ze de situatie dan ook nauwgezet. Algemeen manager Clemens Fritz betreurt dat Mbangula opnieuw met een trainerswissel wordt geconfronteerd.

“Het is jammer wanneer een speler naar een nieuwe club komt en er plots een nieuwe trainer is”, vertelde Fritz. “Sam staat nu voor de uitdaging om vol te houden en zoveel mogelijk speeltijd te krijgen.”

Dat is belangrijk voor de Belg, die nog altijd als een interessant talent wordt beschouwd. Mbangula doorliep alle Belgische jeugdselecties van U15 tot en met U21. Hij staat momenteel op veertien U21-interlands en kreeg in november 2024 zelfs al twee selecties voor de Rode Duivels, al wacht hij nog altijd op zijn officiële debuut.

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Opnieuw een belangrijke stap voor Mbangula

Mbangula werd geboren in Brussel en begon zijn opleiding bij Club Brugge, waarna hij naar Anderlecht trok. In 2020 vertrok hij naar Juventus. Daar maakte hij in augustus 2024 zijn Serie A-debuut én scoorde hij meteen tegen Como.

Zijn eerste seizoen bij Werder was echter minder overtuigend: 27 officiële wedstrijden, drie doelpunten en vier assists. De Duitsers besloten hem vervolgens uit te lenen aan Bologna, met een aankoopoptie.

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Samuel Mbangula Tshifunda

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