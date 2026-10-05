Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Net nu Alexis Saelemaekers opnieuw een belangrijke rol leek te veroveren bij AC Milan, dreigt zijn seizoen zwaar verstoord te worden. De Belgische flankspeler staat voor een nieuwe operatie, terwijl in Italië al rekening wordt gehouden met een bijzonder lange afwezigheid.

Alexis Saelemaekers krijgt een bijzonder zware tegenvaller te verwerken bij AC Milan. De Rode Duivel liep eind september op training een blessure aan zijn rechterenkel op. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar nieuwe onderzoeken hebben een veel ernstiger probleem aan het licht gebracht.

De blessure komt bovendien op een bijzonder slecht moment. Saelemaekers had zich na zes competitiewedstrijden net opnieuw in de basisploeg van Milan geknokt. Tegen Lecce speelde hij nog als een van de twee aanvallende middenvelders achter spits Gonçalo Ramos, samen met Christian Pulisic. Die combinatie leek stilaan uit te groeien tot een vaste formule.

Volgens La Gazzetta dello Sport moet Saelemaekers nu opnieuw onder het mes. Het gaat om dezelfde rechterenkel waaraan hij in 2024 al geopereerd werd na een breuk van de mediale enkelknobbel. Door het nieuwe trauma heeft het gewricht stabiliteit verloren ter hoogte van de eerdere ingreep. De Italiaanse sportkrant verwacht dat de Belg pas ver in 2027 opnieuw inzetbaar zal zijn.

Milan verliest belangrijke optie

Voor Milan betekent dat een stevige streep door de rekening. Saelemaekers had onder trainer Rúben Amorim opnieuw een belangrijke plaats veroverd en werd gebruikt als aanvallende middenvelder die zowel centraal als vanaf de flank gevaar kon creëren.

Zijn afwezigheid komt bovendien vlak voor een bijzonder drukke periode. Milan speelt in oktober tegen Sassuolo, Salzburg, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna en stadsrivaal Inter.

Lees ook... LIVE: Enorme verrassing bij Rode Duivels: geen Lammens in doel

Christian Pulisic wordt daardoor nog belangrijker, terwijl ook Alphadjo Cissé, Ruben Loftus-Cheek en Ardon Jashari in aanmerking komen voor meer speelminuten.

Voor Saelemaekers zelf is vooral het vooruitzicht op opnieuw een langdurige revalidatie bijzonder zuur. Na eerdere problemen met exact dezelfde enkel leek hij eindelijk opnieuw helemaal vertrokken bij Milan. Nu dreigt een groot deel van zijn seizoen, en mogelijk nog veel meer, verloren te gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Frankrijk - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Frankrijk
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

LIVE: Enorme verrassing bij Rode Duivels: geen Lammens in doel Live

LIVE: Enorme verrassing bij Rode Duivels: geen Lammens in doel

19:31
Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

20:00
1
Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

19:20
Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

17:00
1
Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

18:30
Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

Ondanks verleden met Van Bommel wacht Rode Duivel nog op speelminuten

13:00
2
De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

15:00
2
LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

LIVE: Rode Duivels voor revanche in Parijs: dit is de vermoedelijke basisopstelling

09:50
Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender De derde helft

Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender

19:00
LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

LIVE - Interlandbreak: de scenario's in de Nations League onder de loep

16:30
1
Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo

16:00
3
Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

Lorin Parys komt terug op de moeilijke situatie rond de mediarechten en het voetbal op tv

18:00
DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevige slag thuis met jong talent

17:30
Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

10:30
Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

Live. Transfernieuws 5/10: Harry Kane hakt knoop door

15:30
Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

Mark van Bommel hakt knopen door: dit zijn de slachtoffers - en dit is de debutant

09:15
Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

Is dit de Rode Duivel van de toekomst? Profiel dat gemist wordt

08:30
DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe

14:00
1
'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

'KAA Gent en RSC Anderlecht laten spits van acht miljoen euro niet los'

13:30
Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

22:00
2
Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft?

12:30
2
Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

Drama voor ex-Anderlecht-spits Kasper Dolberg

12:00
KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

KRC Genk klopt zich op de borst: "Die strijd moeten we winnen"

11:30
1
Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

04/10
KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

KAA Gent bibbert: belangrijke speler aan de kant bij interlands

10:00
Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

04/10
Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

21:00
Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

04/10
5
JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

JPL-coach voelt zich al helemaal thuis: "Ik hou van de terrascultuur"

07:30
Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

Zorgen om Belgisch toptalent: "Hij moet volhouden"

07:00
1
📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

04/10
Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

04/10
🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

22:10
4
Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

21:30
Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Analyse

Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

04/10
6
KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 20:45 België België
Italië Italië 20:45 Turkije Turkije
Engeland Engeland 06/10 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 06/10 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Frankrijk - België: - Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint Green kill Green kill over Wat met het imago van Belgisch voetbal en werden bepaalde sterke mannen te weinig gestraft? Stigo12 Stigo12 over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" Goro Goro over Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt Vital Verheyen Vital Verheyen over Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend" Andreas2962 Andreas2962 over Roberto Martinez moet door het stof in hetze rond Cristiano Ronaldo cartman_96 cartman_96 over Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap" Ratko Svilar Ratko Svilar over De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften? Goro Goro over DONE DEAL: doelman Genk (ex-Beerschot) is geboren in Antwerpen, maar keert Rode Duivels de rug toe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved