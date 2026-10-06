🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

Lionel Messi maakt zich op voor zijn afscheidswedstrijd in het shirt van Argentinië. Maar liefst 80.000 gekke Argentijnen zullen getuige zijn van het laatste kunstje van de buitengewone voetballer in een Argentijns shirt. Wie de tegenstander is? Benin godbetert...

Het Estadio Monumental in Buenos Aires - het iconische stadion is normaal gezien de thuisbasis van CA River Plate - is vannacht het decor voor de afscheidswedstrijd van Lionel Messi. Of beter gezegd: de afscheidswedstrijd in een Argentijns shirt van De Vlo.

Na 21 jaar en maar liefst 207 - na vannacht zullen dat er uiteindelijk 208 worden - caps zwaait Messi af bij La Albiceleste. Hét absolute hoogtepunt is voor iedereen héél duidelijk: de wereldtitel van 2022.

Had de Argentijnse voetbalbond nu echt geen tegenstander met naam en faam kunnen vinden om Lionel Messi uit te zwaaien?

De tegenstander van dienst: Benin. En dat is ook meteen het enige jammere aan de hele gala-avond. Had de Argentijnse voetbalbond nu echt geen tegenstander met naam en faam naar Buenos Aires kunnen halen? Of zat de schrik voor een verlies op de laatste wedstrijd van Messi er dan toch in?

De Vlo zelf trekt er zich allemaal niets van aan. Messi is dan ook vastbesloten om van zijn laatste wedstrijd één groot feest te maken. Via de kanalen van Adidas - op X heeft het sportmerk zelf de profielfoto voor de gelegenheid aangepast - heeft de Argentijn zich alvast tot de fans gericht.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er



— adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

"Het moment is gekomen", aldus Messi. "Ik vertrek in vrede. Ik heb alles gegeven. Dit shirt was mijn droom, mijn trots en mijn leven. Bedankt om zoveel van mij te houden. Ik zal jullie altijd met mij meedragen."

Argentinië neemt vannacht afscheid van één van de grootste - en misschien wel de allergrootste - voetballer die de wereld ooit heeft gekend. De Vlo heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami FC. De wereld kan dus nog iets langer genieten van de kunstjes van de inmiddels 39-jarige Argentijnse ster.