Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
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Speeldag acht in de Jupiler Pro League krijgt een interessant programma, met onder meer Cercle Brugge-Anderlecht en La Louvière-Club Brugge. De voetbalbond maakte vooraf bekend welke scheidsrechters en VAR-teams de acht wedstrijden in goede banen moeten leiden.
Na vier wedstrijden van de Rode Duivels en een extra lange interlandbreak is het opnieuw tijd voor competitievoetbal. In de Jupiler Pro League gaat dit weekend de achtste speeldag van start en ondertussen publiceerde de KBVB ook al welke scheidsrechters aangeduid zijn voor welke wedstrijden. Hieronder het overzicht.
10/10/2026 – 16:00 Cercle Brugge – Anderlecht
Referee: Kevin Van Damme
Assistant Referee 1: Lennert Jans
Assistant Referee 2: Tom Vanpoucke
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Brent Staessens
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Istvan Lagaert
10/10/2026 – 18:15 La Louvière – Club Brugge
Referee: Lothar D'Hondt
Assistant Referee 1: Romain Devillers
Assistant Referee 2: Michiel De Cuyper
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Matonga Simonini
AVAR: Nicolas Maszowez
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
10/10/2026 – 20:45 Zulte Waregem – KAA Gent
Referee: Nicolas Laforge
Assistant Referee 1: Laurent Conotte
Assistant Referee 2: Vito Di Vincenzo
Fourth Official: Lucas Loockx
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
RO: Glenn Claes
10/10/2026 – 20:45 KRC Genk – KV Kortrijk
Referee: Wim Smet
Assistant Referee 1: Gianni Seeldraeyers
Assistant Referee 2: Gilles De Beuckelaer
Fourth Official: Tim De Keyzer
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Melissa Lejear
RO: Yenthe Boogaerts
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11/10/2026 – 13:30 Standard – Charleroi
Referee: Simon Bourdeaud'Hui
Assistant Referee 1: Michele Seeldraeyers
Assistant Referee 2: Bryan Bijnens
Fourth Official: Wesli De Cremer
VAR: Jan Boterberg
AVAR: Ella De Vries
RO: Jonas Timmermans
11/10/2026 – 16:00 Union SG – OH Leuven
Referee: Nathan Verboomen
Assistant Referee 1: Mathias Hillaert
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Anthony Letellier
VAR: Lawrence Visser
AVAR: Koen Thijs
RO: Niels Bossuyt
11/10/2026 – 18:30 KVC Westerlo – Antwerp
Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Massimiliano Ledda
VAR: Erik Lambrechts
AVAR: Jo De Weirdt
RO: Jari Van Laere
11/10/2026 – 19:15 KV Mechelen – STVV
Referee: Bert Verbeke
Assistant Referee 1: Martijn Tiesters
Assistant Referee 2: Kevin Debeuckelaere
Fourth Official: Matonga Simonini
VAR: Laurent Willems
AVAR: Ken Vermeiren
RO: Ermaild Mataj
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