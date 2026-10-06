Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem
Foto: © photonews
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Vitor Bruno heeft bij Anderlecht dit seizoen al 22 spelers minuten gegeven. Dat is veel, maar straks komen er nog een aantal bij die verwachten dat ze speeltijd gaan krijgen. De vraag is of die verwachting ook wel terecht is. Er zijn er een paar die het dit seizoen heel moeilijk gaan krijgen om in het elftal te geraken.

Neem nu bijvoorbeeld Lucas Hey en Ilay Camara, die vorige week de trainingen voorzichtig hervat hebben. Beiden hebben problemen. Vitor Bruno heeft zijn groep gecreëerd waarmee hij matchen speelt. Twee jongens die een achterstand van drie maanden hebben op de rest zullen er niet zo snel bij komen, daar mag u zeker van zijn.

Voor Lucas Hey lijkt het verhaal bij Anderlecht voorbij

Hey heeft trouwens nog een groter probleem: hij gaat in de pikorde voor een plaats centraal in de verdediging in het beste geval slechts op de vijfde plaats komen. Biancone en Petrot zijn zo goed als zeker van hun stek en Omobamidele is de eerste vervanger. Zoumana Keita is de vierde optie. 

Daarbij komt nog dat Hey de voorbije seizoenen geen al te grote indruk maakte en niet lijkt te passen bij het voetbal dat Bruno wil spelen. De kans is groot dat hij in januari de kans krijgt om een nieuwe ploeg te zoeken. Als Deens international is zijn marktwaarde nog steeds hoog genoeg dat Antoine Sibierski hem voor een deftige prijs van de hand kan doen.

Ilay Camara dan maar op links?

Voor Camara liggen de zaken enigzins anders. Niemand twijfelt aan zijn talent, maar zijn blessuregevoeligheid is een probleem geworden. Sinds zijn transfer naar Anderlecht miste hij al 47 (!) matchen. En Bruno heeft geen enkele reden om Ali Maamar uit de ploeg te halen. 

Sinds hij Marokkaans international is geworden rijgt hij de goeie prestaties aan elkaar en neemt de hele rechterflank van paars-wit voor zijn rekening. Onvermoeibaar en blijkbaar ook goed van bouw, want hij lijkt geen rust nodig te hebben. 

Dan maar op de linksback, waar Camara ook kan spelen? Augustinsson speelt daar de meeste matchen, maar bij de Zweed lijken de jaren nu toch ook door te wegen. Met Reabciuk ging Sibierski daar ook al een stand in halen. Ook voor Camara geldt dus dat hij het enorm moeilijk zal hebben om zich in de ploeg te knokken. En laten we niet vergeten dat Killian Sardella straks ook nog terugkeert. 

Bij Camara heeft Anderlecht wel geen enkele intentie om hem snel te verkopen, Sardella zoekt al bijna twee jaar naar een transfer, maar is elke keer geblesseerd als er een transferperiode aankomt. Ook hij zou best nu al kijken naar een nieuwe ploeg, maar de interesse is lauw gezien zijn blessureverleden.

Sibierski zoekt oplossingen

Antoine Sibierski beseft ook dat de kern die er nu is veel te groot is en is na de zomermerato meteen begonnen met het voorbereiden van de wintermercato. Hij zoekt oplossingen, want een kern van 33 spelers is onwerkbaar. Bij Anderlecht willen ze ook de jeugdspelers kansen blijven geven en de jongens die er al sinds de voorbereiding bij zijn, zullen blijven meetrainen met de A-kern. 

Voor Hey lijkt het verhaal in Neerpede zo goed als voorbij. Hij heeft wel nog een contract tot 2029. Ook voor Sardella wordt het enorm moeilijk om nog minuten te krijgen, zeker gezien het feit dat Anderlecht met Maamar en Camara nog twee andere rechtsbacks heeft. 

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