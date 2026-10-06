Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4388

Neemt Adriano Bertaccini het heft in eigen handen? De aanvaller zit op een zijspoor bij RSC Anderlecht én zag een zomertransfer door de neus geboord. Libera Sports behartigt vanaf heden zijn belangen.

De belangen van Adriano Bertaccini worden vanaf heden behartigd door Libera Sports. Dat maakten het Belgische agentschap - voor de liefhebbers: hun hoofdzetel is gevestigd in Brussel - én de aanvaller van RSC Anderlecht bekend via Instagram.

Bertaccini breekt op die manier met Vulpes-VNA en kiest voor een nieuwe zaakwaarnemer. Voor de volledigheid: ook onder anderen Lucas Stassin, Théo Bongonda, Casper Nielsen en Majeed Ashimeru worden door Libera Sports vertegenwoordigd.

De timing van de overstap is opvallend. Bertaccini zit momenteel op een zijspoor bij Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski en Vitor Bruno - en zeker na de komst van Tawfik Bentayek naar Brussel -  is de Italobelg slechts vierde aanvaller in de paars-witte pikorde. 

Bertaccini deed er tijdens de laatste dagen van de zomermercato dan ook alles aan om een transfer te forceren. Onder meer STVV, Hertha BSC, Norwich City, AS Saint-Etienne en Servette FC toonden interesse in de 26-jarige aanvaller. 

Véél interesse in Adriano Bertaccini, maar uiteindelijk géén transfer

Meer zelfs: Servette had zelfs een akkoord met Bertaccini, maar Anderlecht weigerde uiteindelijk om mee te gaan in het (huur)voorstel. Neemt Bertaccini dat zijn voormalige zaakwaarnemer kwalijk? We gaan de vraag niet formeel beantwoorden. 

Het is desalniettemin wél een feit dat Bertaccini de komende maanden zal moeten vechten voor iedere minuut. En dat hij Sibierski én Bruno tijdens die luttele minuten zal moeten overtuigen van zijn meerwaarde. In het andere geval is de kans is héél groot dat Libera Sports in januari met een oplossing op de proppen zal moeten komen.

Bertaccini Adriano

Bertaccini heeft een lopend contract tot medio 2029 in het Lotto Park. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 26-jarige aanvaller op vier miljoen euro. Anderlecht betaalde in 2025 dan weer vijf miljoen euro om hem weg te halen op Stayen.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg'

20:40
1
🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

🎥 Lionel Messi richt zich in emotionele video tot de fans én is héél open over zijn afscheid

20:20
Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

20:00
KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

19:00
Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

Turkse media willen Montella buiten, maar één probleem houdt ontslag tegen

19:20
Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

18:30
4
Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?"

18:00
5
Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

17:00
Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

17:45
Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

17:30
De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

15:30
1
Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

16:00
5
Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

16:45
Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

11:30
2
Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

16:30
KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

15:30
1
Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

15:00
3
Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

14:30
5
Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:00
1
Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

14:00
3
Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

13:30
Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

12:30
Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

12:00
6
Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

11:45
1
Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

11:15
35
'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

11:05
2
Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk Interview

Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk

10:30
1
Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

10:00
2
Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

09:00
1
Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

09:30
Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

08:30
17
Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

08:00
4
Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel

Van penaltydrama tot goal in blessuretijd: Nations League levert opnieuw spektakel

07:20
Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

07:00
3
Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet" Reactie

Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet"

06:00
1
Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak Reactie

Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak

23:49
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 09/10 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match" FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door CCpl CCpl over Stunt van formaat! 'KV Kortrijk gaat niét door met Lepoint en kiest voor ex-coach van RB Salzburg' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6 Geert66 Geert66 over Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse Borak Borak over Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen zambatta zambatta over Moeder van KAA Gent-talent haalt uit naar bondscoach: "Waarom roep je hem dan op?" FC BRUGES FC BRUGES over Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved