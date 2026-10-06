Bertaccini neemt héél opvallende beslissing nadat hij afgelopen zomer géén transfer kon versieren

Neemt Adriano Bertaccini het heft in eigen handen? De aanvaller zit op een zijspoor bij RSC Anderlecht én zag een zomertransfer door de neus geboord. Libera Sports behartigt vanaf heden zijn belangen.

De belangen van Adriano Bertaccini worden vanaf heden behartigd door Libera Sports. Dat maakten het Belgische agentschap - voor de liefhebbers: hun hoofdzetel is gevestigd in Brussel - én de aanvaller van RSC Anderlecht bekend via Instagram.

Bertaccini breekt op die manier met Vulpes-VNA en kiest voor een nieuwe zaakwaarnemer. Voor de volledigheid: ook onder anderen Lucas Stassin, Théo Bongonda, Casper Nielsen en Majeed Ashimeru worden door Libera Sports vertegenwoordigd.

De timing van de overstap is opvallend. Bertaccini zit momenteel op een zijspoor bij Anderlecht. Sinds de komst van Antoine Sibierski en Vitor Bruno - en zeker na de komst van Tawfik Bentayek naar Brussel - is de Italobelg slechts vierde aanvaller in de paars-witte pikorde.

Bertaccini deed er tijdens de laatste dagen van de zomermercato dan ook alles aan om een transfer te forceren. Onder meer STVV, Hertha BSC, Norwich City, AS Saint-Etienne en Servette FC toonden interesse in de 26-jarige aanvaller.





Véél interesse in Adriano Bertaccini, maar uiteindelijk géén transfer

Meer zelfs: Servette had zelfs een akkoord met Bertaccini, maar Anderlecht weigerde uiteindelijk om mee te gaan in het (huur)voorstel. Neemt Bertaccini dat zijn voormalige zaakwaarnemer kwalijk? We gaan de vraag niet formeel beantwoorden.

Het is desalniettemin wél een feit dat Bertaccini de komende maanden zal moeten vechten voor iedere minuut. En dat hij Sibierski én Bruno tijdens die luttele minuten zal moeten overtuigen van zijn meerwaarde. In het andere geval is de kans is héél groot dat Libera Sports in januari met een oplossing op de proppen zal moeten komen.

Bertaccini heeft een lopend contract tot medio 2029 in het Lotto Park. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 26-jarige aanvaller op vier miljoen euro. Anderlecht betaalde in 2025 dan weer vijf miljoen euro om hem weg te halen op Stayen.

