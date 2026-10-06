Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd
Foto: © photonews
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KAA Gent houdt zijn hart vast om Josué Vergara. De 19-jarige aanvaller leek maandag een droomdebuut te beleven voor de nationale ploeg van Panama, maar moest zijn eerste interland ook vroegtijdig staken met fysieke klachten. Een extra zure ontwikkeling, omdat er vóór zijn afreis naar Japan al discussie was over zijn fysieke toestand.

Vergara kreeg tegen Ecuador meteen een basisplaats van bondscoach Thomas Christiansen. De jonge Buffalo bedankte voor het vertrouwen en opende na 38 minuten de score. Na een voorzet van José Luis Rodríguez zag Vergara zijn eerste poging nog tegen het doelhout belanden, maar in de rebound werkte hij de 1-0 alsnog binnen. Panama speelde uiteindelijk 1-1 gelijk en won de strijd om de derde plaats in de Kirin Cup na strafschoppen.

Opnieuw fysieke problemen

Lang kon Vergara echter niet genieten van zijn uitstekende debuut. Aan het einde van de eerste helft kreeg hij al verzorging en kort na de pauze moest hij definitief naar de kant. Volgens Christiansen had de aanvaller een klap tegen de heup gekregen.

“Het was zijn eerste wedstrijd, zijn eerste goal, een goed debuut en een goede prestatie”, reageerde de bondscoach. Christiansen bevestigde vervolgens dat Vergara vanwege hinder aan de heup werd vervangen.

Voor KAA Gent is dat nieuws extra opvallend. Vergara was aanvankelijk namelijk helemaal niet beschikbaar gesteld voor de Aziatische tournee. Na de competitiewedstrijd tegen Standard had Gent een spierprobleem gemeld. De Panamese bond vroeg vervolgens medische bewijsstukken op en liet de spits uiteindelijk toch naar Japan reizen om hem zelf te onderzoeken.

Na nieuwe tests verklaarde de medische staf van Panama hem zelf fit genoeg om opnieuw te trainen. Enkele dagen later mocht hij tegen Ecuador zelfs starten.

Vergara heeft zich sinds zijn zomertransfer snel in de basis geknokt bij Gent. In zeven competitiewedstrijden scoorde hij al drie keer. De Buffalo’s spelen zaterdag tegen Zulte Waregem. Of Vergara daarvoor beschikbaar is, is voorlopig nog niet duidelijk. Over de ernst van de nieuwe heupklachten is nog geen verdere diagnose bekend.

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Josué Vergara

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