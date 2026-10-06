Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan
Foto: © photonews
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Bij AC Milan kan de pech van Alexis Saelemaekers plots een grote kans betekenen voor landgenoot Diego Moreira. Door de blessureproblemen op de flank schuift de 22-jarige Rode Duivel nadrukkelijk naar voren in de plannen van Massimiliano Allegri.

De zware enkelblessure van Alexis Saelemaekers kan onverwacht grote gevolgen hebben voor een andere Rode Duivel bij AC Milan. Volgens La Gazzetta dello Sport komt Diego Moreira nadrukkelijk in beeld om de vrijgekomen plek op de flank in te vullen. De 22-jarige Belg zou samen met Davide Bartesaghi de voornaamste kandidaat zijn.

Bij Milan stapelen de problemen op de linkerflank zich op. Saelemaekers liep opnieuw schade op aan de enkel waaraan hij in 2024 al geopereerd werd. Volgens de club is er sprake van instabiliteit rond het eerder behandelde gebied. Italiaanse media houden rekening met een langere afwezigheid.

Daar komt bij dat ook Pervis Estupiñán niet volledig beschikbaar is. Daardoor moet Milan-coach Massimiliano Allegri improviseren en lijkt Moreira plots een serieuze kans te krijgen.

Moreira komt op het perfecte moment

Voor Moreira komt die mogelijkheid op een bijzonder gunstig moment. De Rode Duivel kende een uitstekende septembermaand en werd door de supporters van Milan verkozen tot speler van de maand.

De flankaanvaller maakte vooral indruk met zijn explosiviteit en rendement. Hij scoorde onder meer twee keer tegen Lazio en vond ook tegen Lecce de weg naar doel. Daarmee zette hij zichzelf nadrukkelijk op de kaart in Milaan. Waar Moreira aanvankelijk vooral als offensieve joker werd gebruikt, kan hij nu dus mogelijk een veel prominentere rol krijgen.

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Pech voor de ene Belg, kans voor de andere

De situatie zorgt voor een opvallende Belgische tegenstelling. Saelemaekers was net opnieuw een vaste waarde geworden bij Milan, maar ziet zijn seizoen nu plots afgeremd door een nieuwe blessure. Voor Moreira kan diezelfde blessure net de deur openzetten naar meer speelminuten en misschien zelfs een basisplaats.

De komende weken zullen uitwijzen welke keuze Allegri maakt. Eén ding staat wel vast: Moreira heeft door zijn sterke vorm van de voorbije weken uitstekend getimed om zich als volwaardig alternatief aan te dienen.

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