Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door
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De breuk tussen Cristiano Ronaldo en de Portugese nationale ploeg lijkt alleen maar groter te worden. Volgens informatie die journalist Rui Santos maandagavond bracht bij CNN Portugal, heeft de 41-jarige aanvaller laten verstaan dat hij niet meer voor Portugal wil uitkomen zolang Jorge Jesus bondscoach is.

Ronaldo zou vooral bijzonder slecht gereageerd hebben op de jongste publieke verklaringen van Jesus en Pedro Proença, de voorzitter van de Portugese voetbalbond. “Cristiano Ronaldo was zeer slecht onder de indruk van de inhoud van die verklaringen”, vertelde Rui Santos in Rui Santos Em Campo.

Volgens de journalist zou Ronaldo vervolgens hebben laten verstaan dat hij niet terugkeert “zolang Jorge Jesus de technische leiding over de nationale ploeg heeft”. Het gaat voorlopig wel om informatie van Rui Santos: Ronaldo zelf heeft die beslissing nog niet publiek bevestigd.

Jesus zette deur nochtans open

Daarmee krijgt het conflict een nieuwe wending. Ronaldo verliet tijdens de voorbije interlandperiode voortijdig het Portugese kamp nadat hij tegen Noorwegen negentig minuten op de bank was gebleven. Het was de eerste keer in achttien jaar dat hij bij Portugal geen minuut kreeg in een wedstrijd waarvoor hij beschikbaar was. Daarna liep de spanning verder op.

Jorge Jesus probeerde na de laatste interland de deur opnieuw open te zetten. De bondscoach maakte duidelijk dat Ronaldo wat hem betreft opnieuw geselecteerd kan worden wanneer hij bij Al-Nassr blijft spelen en zelf wil terugkeren. Tegelijk weigerde Jesus zich te verontschuldigen voor zijn keuzes.

Net die combinatie zou volgens Rui Santos bijzonder slecht gevallen zijn bij Ronaldo. De aanvaller zou het moeilijk hebben met het feit dat Jesus enerzijds zegt dat hij hem opnieuw wil opnemen, maar anderzijds nadrukkelijk blijft benadrukken dat er geen excuses nodig zijn en dat alleen de bondscoach beslist wie speelt.

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Machtstrijd krijgt nieuw hoofdstuk

De situatie dreigt daardoor uit te groeien tot een echte machtsstrijd. Jesus heeft Portugal sportief uitstekend aan de Nations League-campagne laten beginnen en lijkt niet van plan zijn principes aan te passen.

Ronaldo zou op zijn beurt evenmin willen toegeven. Als de informatie van CNN Portugal klopt, is zijn positie duidelijk: een terugkeer onder Jesus lijkt uitgesloten.

Daardoor ligt de bal plots niet alleen bij Ronaldo, maar ook bij de Portugese voetbalbond. Wat enkele weken geleden nog een discussie over speelminuten was, dreigt zo uit te groeien tot een definitieve breuk tussen de grootste Portugese international ooit en de huidige bondscoach.

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