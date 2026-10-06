Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden
Foto: © Walfoot.be
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Sportief gaat het Royal Francs Borains momenteel voor de wind. De tweedeklasser uit het Henegouwse Boussu zette de laatste jaren grote stappen en wil dit seizoen meestrijden om promotie naar de Jupiler Pro League. Tijdens de interlandbreak kreeg de club echter slecht nieuws. Jean Zarzecki, een van de medeoprichters van Francs Borains, is op 92-jarige leeftijd overleden.

Jean Zarzecki richtte Francs Borains op in 1982 

Francs Borains kondigt het nieuws zelf aan op de officiële clubkanalen. De doodsoorzaak wordt er niet bij vermeld. Zarzecki, die van Poolse afkomst was, is een boegbeeld van de club en richtte in 1982 samen met Robert Urbain Francs Borains op. De club kwam er na de fusie tussen Élouges en Boussu-Bois.

Zarzecki stapte als zakenman in het voetbal

De Henegouwers schrijven hoe Zarzecki het voetbal ontdekte dankzij Clovis, een mijnwerker die ook zijn jeugdtrainer was. "Hij bracht hem toewijding, respect en liefde voor het voetbal bij", klinkt het.

Zarzecki groeide uit tot een zakenman en stapte in 1982 in het voetbal. Onder zijn voorzitterschap beleefde Francs Borains enkele van de mooiste hoofdstukken in de clubgeschiedenis.

Een historische bekercampagne in 1986

De fans denken bijvoorbeeld met weemoed terug aan het bekersucces in 1986, toen Francs Borains het helemaal tot in de halve finales schopte. De Henegouwers versloegen in de achtste finales over twee duels STVV en namen daarna ook de maat van RFC Seraing.

Het avontuur eindigde in de halve finales tegen Cercle Brugge, dat met 2-0 en 5-0 te sterk was. Het blijft een van de absolute hoogtepunten van Francs Borains.

Meer dan alleen een voorzitter en erevoorzitter

Zarzecki was veel meer dan alleen een voorzitter en later erevoorzitter. "Jean laat ons veel meer na dan alleen een naam of een verhaal. Hij laat ons een club na, zijn club, een identiteit, een ambitie en waarden die diep geworteld zijn in de Borinage."

"Uw geesteskind is in goede handen, beste voorzitter", verzekert de club. Bij deze wil onze redactie zijn medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Zarzecki en de hele Francs Borains-familie.

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