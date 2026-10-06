Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet opnieuw een veelbelovende jeugdspeler vertrekken. De zestienjarige Noham Blandina verlaat de Brugse jeugdopleiding en zet zijn carrière voort bij Genoa. De jonge aanvallende middenvelder stond nochtans ook op de radar van enkele absolute grootmachten.

Blandina nam enkele weken geleden al afscheid van Club Brugge, waar hij zes seizoenen in de jeugdopleiding doorbracht. Blauw-Zwart wilde het talent graag langer aan zich binden, maar tot een eerste profcontract kwam het niet. Daardoor kon Blandina uitkijken naar een nieuw avontuur en aan belangstelling was er geen gebrek.

Volgens Gazzetta Regionale, dat als eerste met het nieuws over zijn keuze uitpakte, heeft Genoa uiteindelijk het jawoord van Blandina gekregen. Italiaanse media melden dat ook Juventus en Paris Saint-Germain belangstelling toonden.

Eerste profcontract in Italië

Voor Blandina wordt het een terugkeer naar het land waarvoor hij momenteel ook op internationaal niveau uitkomt. De middenvelder beschikt over zowel de Belgische als de Italiaanse nationaliteit en kwam al uit voor de Italiaanse U15 en U16. Omdat zijn moeder Marokkaanse roots heeft, zou hij in principe ook nog voor Marokko kunnen kiezen.

Zijn voetbalopleiding kreeg Blandina volledig in België. Via Liedekerke en Dender belandde hij bij Club Brugge, waar hij zich de voorbije jaren verder ontwikkelde. Binnen de Brugse jeugd droeg hij bovendien geregeld de aanvoerdersband.

Genoa wil hem niet meteen voor de leeuwen gooien. Volgens Il Secolo XIX zal Blandina eerst aansluiten bij de U17 van de Italiaanse club. Daarna moet hij zo snel mogelijk de stap richting de Primavera, de belangrijkste jeugdploeg van Genoa, zetten.





Club Brugge raakt talent kwijt

Voor Club Brugge is het vertrek een tegenvaller. De landskampioen investeert al jaren zwaar in de eigen jeugdopleiding en probeert jonge spelers steeds sneller uitzicht te geven op profvoetbal via Club NXT. Toch blijft buitenlandse interesse voor de grootste talenten moeilijk af te houden.

In het geval van Blandina speelt bovendien mee dat hij zijn eerste profcontract nog niet had ondertekend. Genoa haalt de zestienjarige daardoor zonder klassieke transfersom binnen. De Italianen zien hem als een investering voor de langere termijn.

Opvallend is vooral zijn keuze. Met Juventus en PSG waren er volgens de Italiaanse berichtgeving grotere namen geïnteresseerd, maar Blandina kiest niet voor de meest prestigieuze bestemming. Bij Genoa hoopt hij blijkbaar sneller stappen te kunnen zetten richting het profvoetbal.