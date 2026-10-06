De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
| 1 reacties
De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mark van Bommel is nog maar enkele wedstrijden bondscoach, maar zijn hand is al duidelijk zichtbaar. Niet zozeer door de 4-3-3, wel door de mentaliteit die hij in de Rode Duivels probeert te krijgen: initiatief nemen, druk zetten, de bal willen hebben en vooral niet bang zijn om te voetballen.

Precies daarom was de 4-1 tegen Frankrijk tegelijk pijnlijk én hoopgevend. België hield 77 minuten stand tegen een topland, maar deed dat niet door zich negentig minuten in te graven. Frankrijk zette de Rode Duivels geregeld onder druk, maar België bleef voetballen, zocht oplossingen en bleef zelf naar kansen jagen.

De 0-1 was daar het beste voorbeeld van. Roméo Lavia zag Dodi Lukebakio vertrekken, durfde de pass te geven en België nam de leiding. Ook daarna bleef de ploeg proberen om Frankrijk pijn te doen.

Tot dat stopte.

Het verschil zat niet in de druk, wel in de reactie

In het laatste kwartier zakte België steeds dieper terug. De agressiviteit verdween, de bal werd minder goed bijgehouden en de Rode Duivels waren vooral bezig met overleven.

En toen ging het bijzonder snel. Désiré Doué maakte in de 77ste minuut gelijk, Rayan Cherki draaide de wedstrijd vier minuten later om en Michael Olise maakte er met twee goals nog 4-1 van. Frankrijk scoorde vier keer in amper vijftien minuten.

Lees ook... Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Dat is de grote les voor Van Bommel. Niet dat België tegen Frankrijk minder ambitieus moet spelen. Wel dat het moet leren om juist onder maximale druk zijn eigen voetbal te blijven spelen.

Timothy Castagne en Nathan Ngoy wezen na afloop allebei op het te diep terugzakken. Dat is exact waar de Nederlandse filosofie van Van Bommel wordt getest. Wie initiatief wil nemen, moet dat ook durven blijven doen wanneer de tegenstander sterker wordt.

Dat is precies waarom het vertrouwen blijft

De 4-1 maakt duidelijk dat België er nog niet is. Maar de 77 minuten ervoor tonen waarom de verwachtingen rond Van Bommel toch positief blijven.

België speelde tegen Frankrijk niet vanuit angst. Het verdedigde, soms diep en soms onder zware druk, maar bleef ondertussen voetballen. Het bleef proberen uit te breken, kansen te creëren en Frankrijk achteruit te dwingen.

Dat is een fundamenteel verschil met een ploeg die alleen maar probeert stand te houden.

Van Bommel wil spelers bovendien duidelijke opdrachten geven en hen daarna verantwoordelijkheid laten nemen. Roméo Lavia, Mika Godts en Joaquin Seys zijn daar voorbeelden van. Jongere spelers worden niet alleen gebracht om ervaring op te doen, maar krijgen meteen een rol in het idee.

Ook tegen Frankrijk zag je dat terug. België was niet negentig minuten de betere ploeg, maar het was wel lange tijd een ploeg die geloofde dat ze Frankrijk kon pijn doen.

De volgende stap is duidelijk

Van Bommel moet nu vooral zorgen dat die mentaliteit langer standhoudt.

Want de vraag is niet langer of België goed genoeg kan voetballen tegen een topland. Dat heeft het in Parijs 77 minuten lang bewezen.

De vraag is wat er gebeurt wanneer Frankrijk nog een versnelling hoger schakelt. Daar ging het mis. België stopte met voetballen, zakte te diep terug en gaf een ploeg met uitzonderlijke individuele kwaliteit precies wat ze nodig had: ruimte en momentum.

De 4-1 is daarom geen reden om het plan van Van Bommel weg te gooien. Het is een waarschuwing dat het plan nog niet af is.

De Nederlandse gedachte is simpel: niet alleen proberen te voorkomen dat de tegenstander speelt, maar zelf blijven proberen om de tegenstander te laten verdedigen.

Dat lukte België 77 minuten tegen Frankrijk. De volgende stap is misschien wel de belangrijkste van allemaal: het ook doen wanneer de wedstrijd dreigt te kantelen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

Straks toptransfer voor Raskin? Premier League-club blijft Rode Duivel van dichtbij volgen

16:30
Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match"

15:00
2
Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak Reactie

Bondscoach Van Bommel blijft in zijn plan geloven na Franse dreun en doet ambitieuze uitspraak

23:49
4
Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

14:00
3
Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG

16:00
1
Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

11:15
33
Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

Ronny Deila (ex-Club Brugge en Standard) krijgt belangrijk nieuws na vijf maanden

17:00
Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk Interview

Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk

10:30
Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

10:00
1
Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

08:30
16
Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

Ondanks blessure: Lierse deelt contractverlenging uit tot medio 2028

17:45
Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

17:30
Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

Peter Vandenbempt ziet duidelijke waarschuwing voor Rode Duivels: "Er is nog een serieuze kloof"

08:00
3
Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

Challenger Pro League-club in een diepe rouw na triest overlijden

16:45
Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

Anderlecht krijgt er straks drie spelers bij… en die hebben allemaal een probleem

11:30
1
KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

15:30
1
Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

Sterke interlandperiode krijgt vervelend staartje voor Roméo Lavia

07:00
3
Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet" Reactie

Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet"

06:00
1
Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door

14:30
4
Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning Reactie

Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning

23:30
3
Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:00
1
Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

Duivels plooien uiteindelijk helemaal onder immense druk van Frankrijk en krijgen nog afstraffing

22:37
Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

Blessure van Saelemaekers opent plots deur voor andere Rode Duivel bij AC Milan

13:30
🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

21:52
Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

05/10
4
Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

12:30
Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse

12:00
Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

11:45
1
Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

Zware klap voor Saelemaekers: nieuwe operatie dreigt seizoen stevig overhoop te halen

20:20
Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

Italianen zien wat België anders doet met De Ketelaere: Sarri krijgt duidelijke hint

20:00
2
'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

'Emilio Ferrera drukt meteen zijn stempel bij Patro Eisden'

11:05
2
Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

Voormalige Rode Duivel is nog steeds op zoek naar een club: wie waagt kans?

18:30
1
Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

Rode Duivels hebben één opvallend voordeel tegen Frankrijk

19:20
Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

Bij Gent zullen ze vloeken: international die eerst niet mocht vertrekken raakt geblesseerd

09:00
1
Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

Van Bernabéu naar rugnummer 378: Eden Hazard duikt op tussen amateurs

09:30
De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

05/10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 20:45 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 20:45 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Club Brugge ziet 16-jarige parel vertrekken naar Genoa ondanks interesse Juventus en PSG Jerre76 Jerre76 over Bom bij Portugal: Cristiano Ronaldo hakt plots grote knoop door Eldonte Eldonte over Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?" Vandingelen Guido Vandingelen Guido over KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen Porthos Porthos over De 4-1 verbergt een opvallende evolutie bij de Rode Duivels Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Zidane zag Rode Duivels instorten na één moment: "Toen werd het een totaal andere match" H.J. H.J. over Aanduidingen speeldag 8: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit Johnnie Walker Johnnie Walker over Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels Walter Baseggio Walter Baseggio over Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet" Jolige Joep Jolige Joep over Uitblinker Lavia zwaar ontgoocheld, maar... toch blij met één persoonlijke overwinning Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved