Degryse zet vraagtekens bij optimisme Van Bommel: "Hoe lang zeggen we dat al?"

De Rode Duivels lieten tegen Frankrijk opnieuw zien dat ze onder Mark van Bommel stappen vooruitzetten, maar voor Marc Degryse volstaat goed voetbal stilaan niet meer. Na de 4-1-nederlaag in Parijs wijst de analist vooral op het feit dat België tegen een topland opnieuw een resultaat uit handen gaf.

“De vaststelling is wel dat je twee keer tegen Frankrijk een resultaat niet kunt vasthouden. Ondanks dat je als ploeg in beide wedstrijden je goede en lovenswaardige intenties hebt getoond”, stelt Degryse bij Het Laatste Nieuws.

Volgens hem ligt daar precies de volgende uitdaging voor Van Bommel. De bondscoach benadrukte na de wedstrijd dat het slechts een kwestie van tijd is vooraleer België opnieuw een topland klopt, maar Degryse plaatst daar een kanttekening bij. “Hoe lang zeggen we dat al niet na weer eens een nipte nederlaag tegen de Fransen?”

België mist nog een plan-B

Voor Degryse draait het niet alleen om kwaliteit, maar ook om wedstrijdmanagement. In Parijs deed België volgens hem ongeveer zeventig minuten veel goed. Net wanneer de ploeg tegen haar limieten botste, ontbrak een alternatief. “Dan moet je kunnen terugvallen op een plan-B”, klinkt het.

Dat kan volgens Degryse defensiever zijn, met een extra buffer voor de verdediging, of net offensiever door frisse spelers te brengen die in de slotfase nog pijn kunnen doen. Tegen Frankrijk zag hij die mogelijkheden niet meer.

“Na de 1-1 was ik honderd procent zeker: we gaan eraan. Omdat je voelt dat de ploeg over geen alternatieven meer beschikte.” Ook Romelu Lukaku langer laten staan was volgens hem geen realistische oplossing, gezien zijn fysieke paraatheid.



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November wordt de echte test

Degryse kijkt daarom vooral vooruit naar november. Dan wacht Italië in eigen huis, een wedstrijd die volgens hem veel zwaarder zal wegen dan de eerdere interlands onder Van Bommel. “Dié stap naar een resultaat verwacht ik nu wel in november thuis tegen Italië. Want dat wordt een wedstrijd die we moéten winnen. Dan zijn de wittebroodsweken van Van Bommel voorbij.”

Hij blijft wel positief over de spelideeën van de bondscoach. De manier waarop België wil voetballen noemt hij verfrissend en hij zag die lijn in alle vier de wedstrijden terug. Maar vanaf november telt volgens Degryse vooral de uitkomst. “Dan moet het tegen Italië klinischer dan wat we zagen in beide wedstrijden tegen Frankrijk.”