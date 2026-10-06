Dit is waarom Roméo Lavia potentieel beter kan worden dan prime Axel Witsel: een nummer 10 op de 6

Roméo Lavia verloor maandagavond met België met 4-1 van Frankrijk. Toch was het bijna onmogelijk om naar de jonge middenvelder van Chelsea te kijken zonder met een goed gevoel naar huis te gaan.

Dat gevoel kwam er niet enkel vanwege die fantastische assist op Dodi Lukebakio. Die pass was slechts het meest spectaculaire moment van een wedstrijd waarin Lavia liet zien waarom hij zo bijzonder is. Hij werd opgesteld als verdedigende middenvelder, maar voetbalt helemaal niet als een klassieke nummer 6.

Lavia is eigenlijk een nummer 10 die op de 6 speelt. Hij heeft de techniek om onder druk oplossingen te vinden, de intelligentie om ruimtes eerder te zien dan zijn tegenstanders en de persoonlijkheid om de bal te blijven vragen wanneer het moeilijk wordt. Frankrijk zette België regelmatig onder druk, maar Lavia bleef voetballen.

En dat is precies waarom de vergelijking met Axel Witsel zich opdringt.

De beste Witsel was wereldtop op de 6

België heeft natuurlijk al eens een absolute wereldtopper op die positie gehad. De beste Axel Witsel was jarenlang de stille motor van de gouden generatie.

Witsel was geen speler die voortdurend de aandacht opeiste. Hij zorgde voor evenwicht, was altijd beschikbaar voor zijn verdediging en vormde de verbinding tussen de defensie en spelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku. Niet toevallig werd hij jarenlang als essentieel voor het evenwicht van de nationale ploeg beschouwd.



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In 2018, toen België derde werd op het WK, was Witsel op zijn absolute top. Zijn kwaliteiten waren misschien minder spectaculair dan die van Hazard of De Bruyne, maar voor de structuur van de ploeg was hij minstens zo belangrijk.

Lavia heeft het potentieel om op termijn dezelfde status te bereiken. Maar hij doet het op een andere manier. Waar Witsel uitblonk in positionering, rust en balans, lijkt Lavia over een extra technische dimensie te beschikken. Hij draait bijzonder gemakkelijk weg uit de druk. Hij heeft een balbehandeling die je eerder bij een aanvallende middenvelder verwacht. Hij voelt wanneer een tegenstander in zijn rug komt zonder dat hij voortdurend hoeft om te kijken.

Ogen in zijn achterhoofd. En dan die passing.

De assist voor Lukebakio was geen toevallige ingeving. Lavia ontving de bal op zo'n vijf meter van zijn eigen doel, keek op, zag de loopactie en stuurde de bal met een messcherpe pass tussen de Franse linies. Lukebakio hoefde alleen nog af te werken. De 0-1 was het meest zichtbare bewijs van wat Lavia allemaal in zich heeft.

Een 6 die eigenlijk alles van een 10 heeft

Dat is misschien het fascinerendste aan Lavia. Een verdedigende middenvelder hoort in eerste instantie risico's te vermijden. Lavia lijkt juist risico's te kunnen nemen zonder dat het roekeloos wordt.

Hij kan een bal onder druk aannemen en met één beweging twee tegenstanders uitschakelen. Hij draait weg, versnelt en speelt vervolgens een pass vooruit. Hij hoeft niet altijd achter de bal te blijven om controle te hebben.

Dat maakt hem zo moeilijk vast te zetten. En defensief staat hij er ook. Lavia heeft het gevoel om een passlijn te onderscheppen, leest waar de bal naartoe gaat en kan vervolgens meteen de omschakeling inzetten.

Dat zagen we tegen Frankrijk al meerdere keren. België stond geregeld onder druk, maar zolang Lavia betrokken bleef, had de ploeg iemand die de eerste Franse druk kon breken.

Daarom is het ook zo interessant dat hij onder Mark van Bommel meteen zo goed lijkt te passen. Van Bommel wil dat België blijft voetballen, ook wanneer een tegenstander druk zet. Dan heb je een 6 nodig die niet alleen ballen afpakt, maar ook iets met die bal kan doen. Lavia kan dat.

Als zijn lichaam eindelijk meewerkt

Er blijft slechts één grote voorwaarde: zijn lichaam. Dat is de realiteit. Lavia heeft de voorbije jaren veel te vaak aan de kant gestaan. Sinds zijn transfer naar Chelsea werd zijn ontwikkeling meermaals onderbroken door fysieke problemen. Dit seizoen heeft hij voorlopig een veel betere reeks kunnen neerzetten en ook bij de Rode Duivels kreeg hij opnieuw minuten. Hij startte in Parijs en speelde bijna de volledige wedstrijd.

Dat is misschien wel het belangrijkste nieuws van deze interlandperiode. Hij lijkt opnieuw zijn ritme te vinden. Want als hij fit blijft, heeft België op de 6 iets wat bijzonder moeilijk te vinden is: een speler die verdedigend sterk genoeg is om die positie te beheersen, maar technisch en mentaal op een veel hoger niveau opereert dan je normaal van een nummer 6 verwacht.

Zelfs Frankrijk lijkt momenteel geen speler met exact die combinatie te hebben. Dat klinkt groot. Misschien té groot voor een speler van 22 jaar die nog maar net zijn plaats in de nationale ploeg begint op te eisen. Maar precies daarom moet België voorzichtig omgaan met Lavia. Niet hem opblazen na één goede interland, wel hem eindelijk de tijd geven om zijn potentieel te ontplooien.

Want Witsel heeft de lat hoog gelegd. Maar Lavia heeft eigenschappen waarmee hij daar daadwerkelijk overheen zou kunnen gaan. Niet als een nieuwe Witsel. Maar als een nog completere versie van de moderne nummer 6.