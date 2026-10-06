Ex-Union-spits David doet aangrijpende onthulling: "Ik moest eten stelen"

Promise David maakte de voorbije jaren een haast onwaarschijnlijke opmars. De voormalige spits van Union Saint-Gilloise werd landskampioen in België, scoorde afgelopen zomer op het WK en versierde daarna een transfer naar Brighton & Hove Albion. Enkele jaren geleden wist hij echter niet eens hoe hij aan zijn volgende maaltijd moest komen.

Voor David begon de weg naar de Premier League allesbehalve als een sprookje. De Canadese spits trok al op jonge leeftijd door verschillende landen en belandde in 2023 in Estland. Daar speelde hij zonder loon voor de beloften van Nõmme Kalju, op het derde niveau. Financieel zat hij volledig aan de grond.

In een uitgebreid gesprek met The Canadian Press, gepubliceerd door Sportsnet, blikt David terug op een van de zwaarste dagen uit zijn carrière. Op de ochtend van een uitwedstrijd had hij niets te eten en geen geld om boodschappen te betalen. "Ik werd wakker, ging naar de supermarkt en moest appels stelen", vertelt de aanvaller.

Scoren met bijna lege maag

Daarmee was zijn moeilijke dag nog lang niet voorbij. David moest vanuit Tallinn richting de oostelijke grens van Estland reizen. Daarvoor legde hij uren af met de bus en een scooter. Vervolgens stond er nog een volledige wedstrijd op het programma.

Ondanks alles speelde hij negentig minuten en wist hij zelfs te scoren. Veel brandstof had zijn lichaam niet gekregen. Onderweg at hij nog een KitKat die hij bij een tankstation kon bemachtigen. Een echte maaltijd zat er die avond niet meer in. David omschrijft hoe hij uiteindelijk simpelweg ging slapen in plaats van te eten.

Het tekent hoe groot de afstand is die de spits in nauwelijks enkele jaren heeft afgelegd. David knokte zich uiteindelijk in het eerste elftal van Nõmme Kalju en begon aan de lopende band te scoren. Met 30 doelpunten in 44 wedstrijden trok hij de aandacht van Union Saint-Gilloise.





Explosie bij Union

In Brussel veranderde alles. David groeide uit tot een van de belangrijkste aanvallers van Union en vond in twee seizoenen 41 keer de weg naar doel in 82 wedstrijden. Het absolute hoogtepunt volgde met de Belgische landstitel, de eerste van Union in negentig jaar.

Ook internationaal zette hij grote stappen. David werkte zich in de nationale ploeg van Canada en scoorde afgelopen zomer als invaller op het WK tegen Zwitserland. Niet veel later kwam Brighton aankloppen.

Zelfs die transfer kwam op opmerkelijke wijze tot stand. David stond op een muziekfestival aan de Belgische kust toen zijn telefoon bleef overgaan. Nadat hij enkele oproepen had genegeerd, kreeg hij uiteindelijk te horen dat hij enkele dagen later medische testen bij Brighton moest afleggen. Plots was de Premier League werkelijkheid.

Marsch maakt zich zorgen

Zijn begin in Engeland verloopt voorlopig wel moeizaam. David verzamelde bij Brighton nog maar 24 speelminuten, verspreid over twee wedstrijden. De concurrentie in de aanval is groot en dat zorgt intussen ook voor enige bezorgdheid bij de Canadese bondscoach Jesse Marsch.

Marsch maakte duidelijk dat zijn spits wedstrijdminuten nodig heeft om scherp te blijven. Als die situatie niet verandert, vindt hij dat David mogelijk naar alternatieven moet kijken.

De voormalige Union-spits raakt zelf voorlopig niet in paniek. Hij herinnert eraan dat zijn doorbraak in België evenmin onmiddellijk kwam. Bij Union had hij naar eigen zeggen ongeveer vier maanden nodig voordat alles begon te lopen. "Ik heb net de grootste transfer van mijn leven gemaakt. Ik ben oké", klinkt het dan ook rustig.

Dat vertrouwen past bij zijn carrière. David ging van onbetaald voetbal, honger en gestolen boodschappen in Estland naar een titel met Union en de Premier League. Een route die hij achteraf zelf allerminst aan andere jonge voetballers zou aanraden, maar die hem uiteindelijk wel naar het hoogste niveau bracht.