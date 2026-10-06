Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Fenerbahçe-coach praat over Romelu Lukaku én doet een straffe belofte over de Belgische aanvaller
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku is vastbesloten om zijn stempel te drukken bij Fenerbahçe SK. De Rode Duivel keert na de interlandbreak terug naar Istanboel met een héél duidelijk doel. En ook bij de Turkse grootmacht is het geloof in de aanvaller nog steeds intact.

De vraagtekens bij Romelu Lukaku mogen weg. Big Rom gebruikte het voorbije interlandluik dan wel vooral om het voetbalplezier terug te vinden. Al koppelde het jeugdproduct van RSC Anderlecht dat ook meteen aan prestaties. 

Big Rom startte in en tegen Frankrijk voor het eerst - én met de aanvoerdersband om de arm nota bene - onder het leiderschap van Mark van Bommel in de basis bij de Rode Duivels. En het moet gezegd: Lukaku maakte indruk. 

Lukaku Romelu
© photonews

Het Belgische kaartenhuis stuikte volledig in elkaar - al zijn er natuurlijk meer aanwijsbare redenen voor het Belgische verlies in Parijs - na de wissel van Lukaku. Ook in Turkije hebben ze de prestatie van de Belgische aanvaller met héél véél aandacht gevolgd. 

Lukaku keert terug na de afgelopen interlandperiode naar Fenebahçe met een duidelijk doel: zo snel als mogelijk belangrijk zijn voor Fener én een basisplaats bemachtigen. Ook de Turkse topclub gelooft overigens nog steeds in de kwaliteiten van Lukaku. 

Romelu Lukaku is niét afgeschreven door Fenerbahçe SK

Her en der schreven enkele Turkse media al dat Fenerbahçe een oplossing aan het zoeken is voor Lukaku. Versta: de Turkse topclub wou onze landgenoot tijdens de wintermercato alweer doorsturen. Daar is niets van aan. Integendeels zelfs.

"Proficiat met je prestaties en je doelpunt (Big Rom scoorde uitgerekend tegen Turkije, nvdr.) tijdens de interlandbreak", richt Ismail Kartal zich via Fotomac tot Lukaku. En de coach van Fenerbahçe had zelf ook niet stilgezeten tijdens het interlandluik.

Speciaal programma voor Romelu Lukaku bij Fenerbahçe SK met één héél duidelijk doel

"Ik heb een speciaal programma voor je voorbereid om de volgende stappen te zetten", licht Kartal alvast een tipje van de sluier. "Maar laat ons de details met elkaar bespreken als je terug in Istanboel bent."

"Binnen drie tot vier weken gaat niemand Lukaku nog herkennen", besluit de coach van Fener. "En dat zou ik niet zeggen als ik zelf niet volledig achter die uitspraak zou staan én er in zou geloven."

Binnen drie tot vier weken gaat niemand Romelu Lukaku nog herkennen

Ismail Kartal

Lukaku maakte afgelopen zomer de overstap van SSC Napoli naar Fenerbahçe. Big Rom verzamelde dit seizoen amper 194 speelminuten in acht officiële wedstrijden in de Turkse Süper Lig en de Champions League. 

De teller staat (voorlopig) nog op… nul doelpunten en nul assists. Met Vedat Muriqi heeft Lukaku alvast een te duchten concurrent. De 32-jarige Kosovaar is momenteel eerste keuze bij Fenerbahçe en liet de touwen al zeven keer trillen.

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