Franse media in de wolken na 4-1 tegen België: dit hebben ze te zeggen

Frankrijk heeft België in het slot van de wedstrijd alsnog met 4-1 verslagen. De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar een stunt, maar de Franse invallers draaiden het duel volledig om. Michael Olise en Désiré Doué kregen daarbij de meeste lof in de Franse kranten.

Franse bank maakt het verschil tegen België

De Franse media zijn eensgezind na de forse nederlaag van de Rode Duivels: de invallers van Les Bleus hebben de wedstrijd gekanteld. België stond sinds de treffer van Dodi Lukebakio lange tijd op voorsprong en hield Frankrijk meer dan een uur van scoren. De ploeg van Zinédine Zidane vond maar geen opening in de Belgische organisatie, tot de slotfase volledig ontspoorde.

In enkele minuten tijd vielen er vier Franse doelpunten. Wat voor België een prestigieuze overwinning dreigde te worden, eindigde zo in een bijzonder harde 4-1-nederlaag. De Franse pers ziet vooral de keuzes van Zidane als verklaring voor die spectaculaire ommekeer.

L'Équipe: 'Uit de hemel gevallen'

"Uit de hemel gevallen". L'Équipe plaatste Michael Olise en Désiré Doué prominent op de voorpagina na de Franse 4-1-zege tegen België. Volgens de Franse sportkrant kwam de ontknoping des te verrassender omdat de thuisploeg lange tijd geen indruk maakte van een team dat de Rode Duivels nog met vier doelpunten verschil zou kloppen.

Frankrijk cirkelde wel rond de Belgische defensie, maar zonder Vandevoordt echt in grote problemen te brengen. Pas in het laatste kwartier ging het tempo plots de hoogte in. De Franse aanval kreeg een totaal ander gezicht, terwijl de Belgische weerstand verdween.

Foot Mercato benadrukt 14 dolle minuten

Foot Mercato focust op die plotse versnelling met de titel: "Frankrijk veegt België in 14 minuten van het veld". Het medium zag hoe de Franse selectie door de wissels transformeerde.



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Zidane begon zonder enkele van zijn gevaarlijkste offensieve pionnen, maar bracht hen toen de ploeg van Mark van Bommel steeds meer vertrouwen kreeg. Olise, Cherki, Da Cunha en Doué brachten snelheid, dribbelvermogen en onvoorspelbaarheid. De aanpak die de Rode Duivels tot dan toe overeind hield, volstond plots niet meer.

RMC Sport looft de geslaagde wissels van Zidane

RMC Sport spreekt van "geslaagd coachwerk en een eerste thuiszege voor Zidane met Les Bleus". De Franse bondscoach wordt er naar voren geschoven als een van de grote winnaars van de avond.

De invallers waren betrokken bij alle vier de treffers die Frankrijk na de 75e minuut maakte. Désiré Doué zette de comeback in, Rayan Cherki bracht Frankrijk op voorsprong en Michael Olise legde de wedstrijd met twee doelpunten in een beslissende plooi. België ging in een mum van tijd van een mogelijke stunt naar een pijnlijke afstraffing.

Vooral Olise drukte zijn stempel op de partij. Hij viel in, scoorde twee keer en leverde ook een assist af. In het Stade de France weerklonk zelfs "Et Olise Ballon d'or", kort nadat een moeilijk spelende Dembélé naar de kant was gehaald. Doué tekende dan weer voor een doelpunt en twee assists. Het Franse duo onderstreepte hoe sterk de bank van Les Bleus is: de invallers zorgden voor veel meer gevaar dan de basisspelers.

Frankrijk neemt historische voorsprong in onderlinge duels

L'Équipe deelt ook een statistiek die in België weinig vrolijke gezichten zal opleveren. Frankrijk heeft de Rode Duivels nu zeven keer op rij verslagen en staat voor het eerst in de geschiedenis alleen aan de leiding in de onderlinge balans: 31 Franse zeges tegenover 30 Belgische.

Dat cijfer past bij de Franse euforie daags na de match. Toch had het verhaal er lang helemaal anders kunnen uitzien. Na de openingstreffer van Lukebakio en een reeks reddingen van Vandevoordt leek België lange tijd perfect op weg om Frankrijk in eigen huis te verrassen.