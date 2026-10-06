Huzarenstukje in wedstrijd tussen KVDO en Jong KV Mechelen, maar het is de niet de eerste keer

KV Diksmuide Oostende draait voorlopig goed mee aan de top van Tweede Nationale VV A. De fusieclub kampeert op de tweede plek en is voorlopig de enige ploeg die in het spoor van leider Eendracht Aalst kan blijven. Afgelopen zaterdag pakte KVDO een felbevochten punt op het veld van Jong KV Mechelen. Daarbij was een zeer bijzondere rol weggelegd voor doelman Gilles Vercruysse, die diep in de extra tijd de verlossende gelijkmaker op het bord zette.

KV Diksmuide Oostende had vier keer op rij gewonnen

KV Diksmuide Oostende kon voor het duel tegen Jong Mechelen terugkijken op een mooi parcours. De West-Vlamingen mispakten zich op de openingsspeeldag nog aan Torhout (3-2), maar boekten daarna vier opeenvolgende competitiezeges.

De goede reeks begon tegen Kalken (1-0) en werd doorgetrokken tegen FC Lebbeke (3-1), KRC Gent (1-2) en Voorde Appelterre (1-0). Tussendoor leed KVDO een (ingecalculeerde) bekernederlaag tegen eersteklasser SK Lommel (0-2).

Met Jong KV Mechelen kreeg KVDO op speeldag 6 een pittige tegenstander voorgeschoteld. De Maneblussers hadden hun twee voorgaande wedstrijden gewonnen van zowel Torhout (2-1) als Oudenaarde (1-2). Een makkie ging het dus zeker niet worden voor de bezoekers.

Een moeilijke start voor KV Diksmuide Oostende

Dat bleek ook op het veld. Doelman Gilles Vercruysse zag een moeilijk begin van zijn ploeg. "We raakten moeilijk in ons spel", vertelt hij bij Het Laatste Nieuws. Na 25 minuten spelen kwamen de bezoekers in de wedstrijd. Ei zo na ging KVDO met een voorsprong rusten, maar Bjarne Cardon trof de lat.

Jong KVM komt na de rust op voorsprong

"Waren we op die fase op voorsprong gekomen, ging de wedstrijd er wellicht totaal anders uitgezien hebben", denkt Vercruysse. De bezoekers kwamen flets uit de kleedkamer en Jong KV Mechelen maakte daar handig gebruik van. De 17-jarige Yanis Asghir zorgde voor de 1-0.





KVDO moest even zoeken, maar nam de wedstrijd daarna resoluut in handen. Dat leverde meteen enkele goede mogelijkheden op voor Jasper Vandenschrick, Andy Musayev en Milan Beuckels. Maar telkens stierf de gelijkmaker op het doelkader. "Brute pech", noemt Vercruysse het.



De doelman moest zelf bij de les blijven en kwam enkele keren gepast tussenbeide op een counter van de thuisploeg. Het bleef zo lang 1-0. In de slotfase had KVDO niets meer te verliezen en trok Vercruysse mee op de stilstaande fases. "We dwongen de ene corner of vrijschop na de andere af."

Vercruysse scoort de verlossende gelijkmaker

Met succes. Na een vrije trap van Lukas Vandenbussche was Vercruysse bij de pinken om een foutje van de thuisdoelman af te straffen: 1-1. Het leidde tot uitzinnige taferelen bij de bezoekers en Vercruysse, die een neus voor doelpunten blijkt te hebben.

"Vier jaar geleden heb ik met Westhoek tegen Jong Cercle de 2-2 gescoord, toen met de voet", zegt hij. Ook deze keer leverde zijn doelpunt een punt op. Leider Eendracht Aalst Lede won met 0-1 bij KSV Oostkamp en diept de kloof met KVDO uit tot drie punten. Maar in West-Vlaanderen zullen ze toch vooral blij zijn dat ze niet met lege handen achterbleven.