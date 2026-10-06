Timothy Castagne zegt waar het foutliep in 4-1-pandoering tegen Frankrijk

De Rode Duivels zakten maandagavond na hun vroege voorsprong almaar verder weg tegen Frankrijk. Timothy Castagne zag België in veertien minuten vier tegengoals slikken, maar wil de eerste interlandperiode onder bondscoach Mark Van Bommel niet volledig afschrijven.

Net als Nathan Ngoy en Roméo Lavia had Timothy Castagne moeite om woorden te vinden voor de dramatische slotfase van de Rode Duivels. België gaf zijn voorsprong in het Stade de France helemaal uit handen en kreeg tegen Frankrijk vier doelpunten om de oren in amper veertien minuten.

"Als je met 0-1 voorstaat, mag je niet zo snel vier doelpunten incasseren, ook al beschikken zij over geweldige spelers. We gaven hen te veel ruimte. We speelden in een laag blok, maar hadden agressiever moeten blijven zodat ze niet zo gemakkelijk in de zestien konden komen", analyseerde Castagne.

België maakte de verkeerde keuze na de openingsgoal

Volgens de flankverdediger lag de basis van de nederlaag niet bij de Franse 2-1, maar veel vroeger in de wedstrijd. De Duivels gingen na hun openingstreffer te nadrukkelijk hun voorsprong verdedigen en verloren daarbij hun aanvallende intenties.

"Wanneer je op voorsprong komt, denk je vooral dat je geen goal meer mag slikken en het resultaat moet vasthouden. In plaats van te denken dat je gewoon kan doorgaan en een tweede doelpunt kunt maken. Mentaal bracht dat ons wat onder Frankrijk te staan. Bij 2-1 is het moeilijk om weer offensief te gaan denken. Zij krijgen dan ook nog meer ruimte, omdat wij opnieuw vooruit proberen te spelen. Maar bij 2-1 was het al te laat. We maakten de fouten voordien, vooral toen we met 0-1 leidden."

Castagne ziet nog voldoende positieve signalen

De eerste interlandperiode onder Mark Van Bommel eindigt voor België met twee zeges en twee nederlagen. De cijfers en het geleverde spel bieden aanknopingspunten, al zullen de Rode Duivels in november moeten bevestigen om de kwartfinales van de Nations League te bereiken.



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"We mogen niet vergeten dat we deze wedstrijd speelden zonder Youri (Tielemans) en Kevin (De Bruyne). Je ziet hoeveel zij het team in de vorige wedstrijden hebben geholpen. Dat is absoluut geen kritiek op hun vervangers, maar we weten dat het spelers van grote klasse zijn. We kunnen niet stellen dat deze stage mislukt is omdat we met 4-1 verliezen in Frankrijk. We hebben mooie dingen laten zien en zullen deze nederlagen gebruiken om beter te worden."

Castagne kreeg veel vertrouwen van Van Bommel

Op persoonlijk vlak kwam Castagne in alle vier de duels in actie. Alleen Brandon Mechele en Nathan Ngoy deden hem dat na. Tegen Frankrijk droeg hij in de slotfase zelfs de aanvoerdersband, nadat Romelu Lukaku naar de kant was gegaan.

"Ja, ik denk dat dit toont dat hij weet waar hij naartoe wil en vrij zeker is van zijn keuzes. Maar in voetbal kan alles snel veranderen. We moeten hem elke wedstrijd bewijzen dat hij gelijk heeft om ons op te stellen. Omdat we deze vier wedstrijden hebben gespeeld, mogen we niet op onze lauweren rusten of stoppen met presteren", besloot Castagne.