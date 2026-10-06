Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Jean-Pierre Vande Velde slaat alarm bij VK Ninove: "Dat verwacht je niet"
Foto: © photonews
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VK Ninove startte met bescheiden ambities aan het seizoen 2026/27, maar na zes speeldagen oogt de balans in Oost-Vlaanderen mogelijk negatiever dan verwacht. Ninove kampeert in de rechterkolom van Tweede Nationale VV A en slikte afgelopen zaterdag een zware 5-0-nederlaag op het veld van SK Lebbeke. Coach Jean-Pierre Vande Velde beseft dat het beter moet en legt de vinger op de wonde.

Ninove was met 1 op 9 slecht aan het seizoen begonnen. De Oost-Vlamingen verloren met 3-0 van Eendracht Aalst en gingen daarna met 2-0 thuis de boot in tegen Wetteren. Een 3-3-gelijkspel tegen Oudenaarde bracht beterschap. De negatieve spiraal werd daarna volledig omgebogen met spectaculaire zeges tegen Kalken (4-2) en KRC Gent (7-4). Of zo leek het toch.

Ninove verliest met 5-0 van Lebbeke

Tot afgelopen weekend, toen Ninove de verplaatsing maakte naar laagvlieger FC Lebbeke. Het ging al snel mis op het Sportcomplex Lebbeke voor het elftal van Jean-Pierre Vande Velde.  Van Moerzeke schonk de thuisploeg al in de vijfde minuut een voorsprong. Devolder diepte nog voor de rust uit tot 2-0.

Er kwam na de pauze geen beterschap bij Ninove. Een kwartier voor tijd tekende Impens de 3-0 aan, waarna de bezoekers de kelk tot op de bodem moesten ledigen. Van Den Branden zorgde voor 4-0, waarna Verheyden de forfaitcijfers op het bord zette. Het was een pijnlijke nederlaag voor Ninove tegen een ploeg die daarvoor amper vier punten had gepakt.

Vande Velde had het niet verwacht

"Een 5-0-nederlaag verwacht je niet. Punt uit", wond Vande Velde er geen doekjes om bij Het Laatste Nieuws. Zijn team had na een 7 op 9 drie goede wedstrijden achter de rug, maar verloor in Lebbeke plots helemaal de pedalen.

Aanvallend ziet Vande Velde geen problemen. Voor het duel tegen Lebbeke had zijn team immers al veertien goals gescoord. Maar verdedigend wringt het schoentje. Voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag had Lebbeke veertien goals geslikt. Lebbeke legde er nog eens vijf in het mandje.

Aan Bart Meulewaeter ligt het niet

Na zes speeldagen staat de teller van Ninove al op negentien tegendoelpunten, of net iets meer dan drie tegentreffers per wedstrijd. Te veel, beseft ook Vande Velde. Maar aan de doelman ligt het niet. "Bart Meulewaeter was nog onze beste man op Lebbeke", klinkt het.

Vande Velde zoekt de problemen van zijn team eerder bij het gebrek aan een constante door te veel tegentreffers. Ninove hield dit seizoen nog geen enkele keer de nul en geeft bij balverliers te veel ruimte weg. Hij wil dat zijn ploeg meer in blok speelt. "Wie wil uitblinken op het veld, kan dat enkel in groep."

Christophe Pieyns liep een hersenschudding op

Toch is het ook niet allemaal kommer en kwel. "Ons voetbal is bij momenten goed, zelfs in Lebbeke kregen we kansen." Alleen ontbrak de scherpte. Vande Velde wil dat die snel terugkeert en deze keer ook aanwezig blijft bij Ninove, dat tegen Lebbeke Christophe Pieyns miste. De middenvelder raakte de dag voor de wedstrijd betrokken bij een zwaar auto-ongeval en liep een hersenschudding op, vertelt Vande Velde.

Geen top drie of top vijf

Voor het seizoen sprak de coach van Ninove tijdens de spelersvoorstelling over de ambities voor dit seizoen. "Onze kern is in mijn ogen iets te klein voor een plaats in de top drie of top vijf", klonk het toen, geciteerd door Dender Journaal. Met een voorlopige twaalfde plaats voor Ninove komen de verwachtingen van Vande Velde momenteel uit. Al wil hij daar ongetwijfeld zo snel mogelijk verandering in brengen. 

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