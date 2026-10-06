Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jérémy Doku heeft bijzonder doel bij Manchester City
Foto: © photonews
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Jérémy Doku is bij Manchester City uitgegroeid tot een van de meest onvoorspelbare flankaanvallers van Europa. Zijn versnellingen en dribbels zijn intussen zijn handelsmerk, maar in een uitgebreid interview met City Magazine vertelt de Rode Duivel dat die stijl al veel vroeger ontstond. Tegelijk weet hij ook precies welk onderdeel van zijn spel nog beter moet.

Doku leerde zijn eerste dribbels niet op een trainingsveld, maar op straat. Daar speelde hij voortdurend tegen zijn oudere broer, die hem uitdaagde in één-tegen-één-duels. Ook zijn vader, zelf een sterke dribbelaar, had volgens Doku invloed op zijn ontwikkeling.

Later begon hij bewust beelden te bekijken van enkele van de beste dribbelaars uit de voetbalgeschiedenis. Ronaldinho, Neymar, Diego Maradona en Lionel Messi passeerden allemaal de revue. Toch wilde Doku hen nooit simpelweg kopiëren.

Inspiratie van de allergrootsten

“Ik wilde ook mijn eigen ding creëren”, legt Doku uit bij City Magazine. Hij probeerde elementen uit het spel van zijn idolen mee te nemen, maar tegelijk een eigen stijl te ontwikkelen die paste bij zijn snelheid, explosiviteit en durf in de één-tegen-één.

Die aanpak heeft hem ver gebracht. Bij Manchester City groeide Doku uit tot een vaste offensieve optie en de club verlengde onlangs zijn contract tot 2031. Zijn start van dit seizoen werd wel afgeremd door een blessure die hij opliep in de Community Shield. Inmiddels is hij opnieuw fit en wil hij de verloren tijd zo snel mogelijk inhalen.

Doku beseft daarbij dat spektakel alleen niet volstaat. Zijn rendement moet omhoog, en precies daar ligt volgens hem zijn volgende grote stap.

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Meer simpele goals

Opvallend genoeg wil Doku niet per se nóg spectaculairder worden. Zijn belangrijkste werkpunt ligt volgens hem net bij de eenvoudigste doelpunten.

De Rode Duivel wil vaker op de juiste plaats staan voor intikkers en meer rendement halen uit zijn aanwezigheid rond de zestien. Spectaculaire solo’s en afstandsschoten verwacht hij nog altijd te maken, maar volgens Doku scoort hij te weinig eenvoudige goals.

Dat wordt dus een belangrijk aandachtspunt voor de komende maanden. Zijn dribbels blijven zijn grootste wapen, maar Doku wil zichzelf nu vooral ontwikkelen tot een completere aanvaller die niet alleen verdedigers uitschakelt, maar ook vaker beslissend is in de zone waar doelpunten worden gemaakt.

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