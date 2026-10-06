Jonge Duivels ontsnappen aan uppercut in Denemarken, maar plaatsen zich rechtstreeks voor EK U21

Jong België maakt zich op voor de eindronde van het EK U21. Onze jonge landgenoten ontsnapten in Denemarken tot twee maal toe aan een héél pijnlijke uppercut. Maar dat doet er nu eventjes niét toe: het felbegeerde EK-ticket is binnen.

Een schoonheidsprijs hebben de Jonge Duivels niét gewonnen in Denemarken. De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Denemarken en Jong België eindigde op 0-0. En daar mogen we vooral héél blij om zijn.

Opdracht was héél duidelijk, Jonge Duivels slepen hét doel binnen

De opdracht was vanavond héél duidelijk: niét verliezen van Jong Denemarken. De opdracht was kristalhelder én werd met de nodige stress uitgevoerd. Al ontsnapten de Jonge Duivels in de absolute slotfase tot twee keer toe aan een tegendoelpunt én barragewedstrijden.

We'll see you at the #EUROU21. 😍 #ProximusPresents https://t.co/CuSn1nqnUy — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) October 6, 2026

In de eerste helft hadden onze jonge landgenoten alle controle over de wedstrijd. Na de koffie bleef het aanvankelijk windstil, maar de jonge Denen hadden een slotoffensief in de benen. En het moet gezegd: België kwam tot twee keer toe héél goed weg in Kopenhagen.

Lucca Brughmans én Matte Smets redden samen de Belgische meubelen, terwijl August Priske - de zoon van overigens - oog in oog met de doelman van KRC Genk onbegrijpelijk miste. Eerlijk? Het kan ons even niét deren.





Rechtstreeks ticket voor EK U21 in Servië en Albanië

De Jonge Duivels hebben een rechtstreeks ticket beet voor het EK U21. Dat Europees kampioenschap wordt volgende zomer georganiseerd in Servië en Albanië. Gill Swerts (bondscoach van de Jonge Duivels, nvdr.) trekt er met zijn Jonge Duivels alvast met de nodige ambitie heen.

De Jonge Duivels waren voor deze EK-kwalificatiecampagne ingedeeld in een groep met Denemarken, Oostenrijk, Wales en Wit-Rusland. Jong België won de groep en houdt aan de streep twee punten over op eerste achtervolger Denemarken.

Hieronder geven we alle uitslagen van de (Belgische) EK-kwalificatiecampagne nog mee:

Wit-Rusland 1 - 1 België

Wales 0 - 7 Wales

België 2 - 0 Denemarken

Oostenrijk 1 - 0 België

België 1 - 0 Wit-Rusland

België 1 - 0 Wales

Denemarken 0 - 0 België