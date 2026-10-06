KRC Genk grijpt in na wisselvallige start en haalt oude bekende van Thorup binnen

KRC Genk heeft de technische staf van hoofdcoach Jess Thorup uitgebreid met Imre Szabics. De 45-jarige Hongaar gaat in de Cegeka Arena aan de slag als assistent en komt op een moment waarop de Limburgers ook sportief op zoek zijn naar meer stabiliteit.

Szabics is voor Thorup geen onbekende. De twee werkten eerder al samen bij FC Augsburg en Al Ahly. Genk had bij de komst van Thorup in juli bewust nog ruimte gelaten om de staf later verder uit te bouwen. Tijdens de interlandbreak werd die oefening opnieuw gemaakt, met de komst van Szabics als resultaat.

Nieuwe versterking op de bank bij KRC Genk

De Hongaar brengt een pak internationale ervaring mee. Hij was assistent bij de nationale ploegen van Hongarije en Oostenrijk, werkte bij Sturm Graz en FC Zürich en stond in eigen land als hoofdcoach aan het roer bij Fehérvár. Ook als speler bouwde hij een stevige carrière uit, met passages bij onder meer Stuttgart, Mainz, Köln en Augsburg. Voor Hongarije verzamelde hij 36 interlands.

Thorup ziet in Szabics vooral een extra klankbord op het trainingsveld en tijdens wedstrijden. Genk wil spelers individueel beter begeleiden en tegelijk de speelwijze verder aanscherpen. Dat lijkt geen overbodige luxe na een wisselvallige start van het seizoen.

Na zeven competitiewedstrijden staat Genk pas tiende met negen punten. De ploeg scoorde dertien keer, maar liet vooral in grote affiches punten liggen. Tegen Antwerp werd het spektakelrijk 4-4, op Anderlecht bleef het 0-0 en tegen KAA Gent eindigde het duel op 1-1. Eind augustus was er nog een overtuigende 4-0-zege tegen Beveren, maar in de laatste competitiewedstrijd voor de interlandperiode ging Genk met 3-0 onderuit op het veld van Club Brugge.



Thorup, die in juli Nicky Hayen opvolgde en een contract tot 2029 tekende, krijgt er zo een vertrouwde medewerker bij. De komende weken moet blijken of die versterking ook op het veld voor meer lijn en regelmaat kan zorgen. Zaterdag wacht thuis tegen KV Kortrijk meteen de volgende belangrijke competitietest.