KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KV Kortrijk-aanvaller (en ex-Club) maakt meteen indruk bij nationale ploeg: beslissend tegen Egypte
Foto: © photonews
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Shandre Campbell heeft zijn eerste speelminuten voor de nationale ploeg van Zuid-Afrika meteen kleur gegeven. De twintigjarige aanvaller van KV Kortrijk mocht tegen Egypte bij de rust invallen en speelde een belangrijke rol in de enige treffer van de wedstrijd.

Campbell begon op de bank, maar bondscoach Pitso Mosimane besloot tijdens de rust in te grijpen. De voormalige speler van Club Brugge kreeg zo zijn officiële debuut voor Bafana Bafana. Veel tijd had hij niet nodig om zich te laten zien. Met een scherpe diepe bal zette hij de aanval op gang waaruit uiteindelijk het winnende doelpunt viel.

Volgens SABC Sport was Campbell een van de jonge spelers die Mosimane bewust voor de leeuwen gooide in Caïro. De bondscoach was achteraf bijzonder tevreden over hun reactie. Hij gebruikte daarbij een opvallende vergelijking. "Ik heb hen tussen de haaien gegooid en ze bleven zwemmen", klonk het. Campbell werd daarbij expliciet genoemd als een van de spelers die zich in moeilijke omstandigheden staande hield.

Meteen belangrijk bij debuut

Zuid-Afrika won uiteindelijk met 0-1 van Egypte, waardoor het debuut van Campbell meteen een mooie herinnering werd. Dat hij bij de beslissende fase betrokken was, maakt zijn eerste interland alleen maar opvallender.

Voor Campbell is het opnieuw een belangrijke stap in een carrière die de voorbije maanden behoorlijk veranderde. De flankaanvaller maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Club Brugge, maar wist daar niet definitief door te breken in het eerste elftal.

Afgelopen zomer koos hij daarom voor een transfer naar KV Kortrijk. De Kerels haalden hem definitief binnen en gaven hem meteen een contract tot 2030. Kortrijk ziet duidelijk veel potentieel in de Zuid-Afrikaan en gaf hem de kans om op regelmatige basis minuten te maken.

Nieuwe stap na vertrek bij Club Brugge

Die keuze lijkt Campbell voorlopig geen windeieren te leggen. Zijn prestaties in België leverden hem nu ook een kans op bij de nationale ploeg. Dat hij bij zijn eerste optreden meteen betrokken was bij de winnende goal tegen Egypte, zal zijn naam alleen maar sterker op de kaart zetten.

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Shandre Campbell

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