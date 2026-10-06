L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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L’Equipe spaart Vandevoordt én van Bommel niet en is nu al zeker: “In 2027 staat Courtois er weer”
Foto: © photonews
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De Rode Duivels gingen maandagavond met 4-1 onderuit in en tegen Frankrijk. De Belgische media proberen de Belgische prestatie in een positief daglicht te plaatsen. Dat is niét de teneur bij de Franse collega's.

België leek lange tijd op weg naar een stunt in het Stade de France. Les Blues bogen een 0-1-achterstand echter in een kwartiertje om in een 4-1-overwinning.

In de Belgische media werd vooral met lof gegooid naar het lef dat de Rode Duivels - én bij uitbreiding ook Mark van Bommel - tijdens de voorbije interlandperiode hebben getoond.

L'Equipe is snoeihard voor België, Mark van Bommel én Maarten Vandevoordt

Het Franse L'Equipe was dan weer snoeihard voor België. Vooral Mark van Bommel moest het ontgelden. De toonaangevende Franse sportkrant begreep de keuze voor Maarten Vandevoordt niét.

Meer zelfs: L'Equipe trakteerde de doelman van RB Leipzig op een snoeiharde drie op tien én vond dat Vandevoordt niet vrijuit ging bij de doelpunten van Rayan Cherki en Michael Olise. 

Thibaut Courtois keert terug in 2027. Toch?

"De eerste basisplaats van Vandevoordt was een fiasco", staat er te lezen in L'Equipe. "Senne Lammens was foutloos in de vorige drie matchen. Het is duidelijk dat er in België geen derde keeper op dat niveau zit."

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De Franse sportkrant doelt hiermee - het gaat over drie doelmannen - op de afwezigheid van Thibaut Courtois. "Zijn schaduw blijft. Courtois is de onbetwistbare titularis bij de Rode Duivels en zal hoe dan ook terugkeren in 2027."

België heeft alles in eigen handen, maar l'Equipe heeft een andere mening

Maar niet alleen van Bommel en de doelmannen kregen de volle lading. "De Belgen hebben sinds het WK weinig tot geen vooruitgang geboekt. Meer zelfs: ze hebben de kwartfinale van de Nations League in gevaar gebracht."

De Rode Duivels pakten zes op twaalf na overwinning tegen Italië en Turkije. Tegen Frankrijk werd dan weer twee maal verloren. België heeft alles in eigen handen om door te stoten naar die kwartfinales van de Nations League.

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Maarten Vandevoordt
Thibaut Courtois
Mark Van Bommel

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