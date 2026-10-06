Maar liefst vier buizen: Frans medium is bijzonder hard voor Rode Duivels

De 4-1-nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk heeft ook in de Franse pers voor stevige beoordelingen gezorgd. Bij Foot Mercato komen de Belgen er allesbehalve goed vanaf. Ondanks een sterke eerste helft en een verrassende voorsprong krijgt slechts één Rode Duivel een voldoende. Dodi Lukebakio is met een 6 op 10 de best beoordeelde Belg, terwijl Maarten Vandevoordt helemaal onderaan eindigt.

België leek nochtans lange tijd op weg naar een stunt. De ploeg verdedigde compact, hield Frankrijk grotendeels weg van grote kansen en kwam na 34 minuten zelfs op voorsprong. Roméo Lavia stuurde Lukebakio met een schitterende dieptepass alleen richting doel, waarna de aanvaller van Benfica koel afwerkte. Die actie leverde beide spelers ook de beste Belgische beoordelingen op.

Lukebakio bovenaan, lof voor Lavia en Mechele

Lukebakio krijgt als enige een 6 op 10. Foot Mercato zag hoe hij moeilijk aan de partij begon, maar nadien steeds beter in de wedstrijd kwam. Vooral zijn doelpunt woog zwaar door. De Franse site spreekt van een actie van grote klasse. Na rust verdween hij wel steeds meer uit beeld, waarna hij na zeventig minuten plaatsmaakte voor Mika Godts.

Roméo Lavia en Brandon Mechele volgen met 5,5. Lavia maakte volgens het medium vooral voor rust veel indruk. Hij won duels, bracht kracht op het middenveld en etaleerde zijn technische klasse met de assist op Lukebakio. Zijn tweede helft was minder dominant en hij pakte ook nog geel.

Ook Mechele krijgt veel lof voor zijn optreden in de eerste helft. De verdediger van Club Brugge greep verschillende keren goed in, anticipeerde sterk en hield Esteban Lepaul grotendeels uit de wedstrijd. Foot Mercato noemt zijn eerste helft zelfs bijna perfect. Tegen de Franse storm in het slot stond ook hij uiteindelijk machteloos.

Ngoy, Raskin en Moreira met vijfjes

Nathan Ngoy, Nicolas Raskin en Diego Moreira krijgen allemaal een 5. Ngoy speelde voor rust een degelijke partij en won belangrijke duels, maar kreeg het na de pauze steeds moeilijker tegen de technische kwaliteiten van Rayan Cherki en Désiré Doué.



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Raskin liet zich op het middenveld gelden met zijn werkkracht en was na 21 minuten zelfs dicht bij de openingstreffer met een kopbal. In de tweede helft liep hij zich volgens Foot Mercato echter steeds vaker vast op Cherki.

Moreira kende een wisselvallige avond, maar liet wel enkele technische hoogstandjes zien. Zo pakte hij uit met een fraaie panna bij Jules Koundé en redde hij België later nog op een poging van Michael Olise.

Vanaken en Seys krijgen een 4

Hans Vanaken en Joaquin Seys komen uit op een 4. Vanaken slaagde er volgens de Fransen niet in om zijn stempel te drukken op het middenveld. Vooral na rust moest hij voortdurend achter de bal aan.

Seys begon nochtans degelijk tegenover Ousmane Dembélé en hield zich lange tijd goed staande. De problemen begonnen vooral na de invalbeurt van Olise. De flankaanvaller stelde hem steeds vaker voor problemen en Seys zakte mee weg met de rest van het Belgische elftal.

Castagne en Lukaku zwaar afgestraft

Timothy Castagne en Romelu Lukaku krijgen slechts 3,5. Castagne had opnieuw bijzonder veel moeite met Bradley Barcola. Net als in de heenwedstrijd werd hij geregeld op snelheid geklopt en kon hij de Franse flankaanvaller moeilijk afstoppen.

Ook Lukaku beleefde een moeilijke avond. De aanvoerder speelde zijn 135ste interland, maar kon volgens Foot Mercato nauwelijks wegen op het centrale duo van Frankrijk. Hij kreeg één goede schietkans, maar botste op Guillaume Restes. Daarna werd hij steeds minder zichtbaar.

Het laagste cijfer gaat naar Maarten Vandevoordt: 3 op 10. Dat lijkt streng, want de doelman hield België lange tijd overeind met enkele sterke reddingen. Toch rekent Foot Mercato hem vooral de 2-1 van Cherki zwaar aan. Daarna slikte hij nog twee doelpunten in de absolute slotfase.

Het rapport weerspiegelt zo perfect de Belgische avond: lange tijd degelijk en zelfs hoopgevend, maar uiteindelijk compleet overspoeld toen Frankrijk zijn sterkste offensieve wapens in de strijd gooide.