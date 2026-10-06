Reactie Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Parijs
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Rode Duivels leggen vinger op de wonde, hier gingen ze in de fout: "Coach wou dat helemaal niet"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels leken in het Stade de France lange tijd op weg naar een stunt, maar kregen in het slot alsnog een zware dreun te verwerken. België stond tot de 77ste minuut 0-1 voor, maar zag Frankrijk daarna volledig overnemen. Uiteindelijk prijkte er een pijnlijke 4-1 op het scorebord.

Na afloop wezen zowel Timothy Castagne als Nathan Ngoy naar hetzelfde probleem: België trok zich in het laatste kwartier te ver terug. Daardoor verloor het niet alleen zijn agressiviteit, maar ook de controle over de wedstrijd.

“We zijn te diep ingezakt”

Castagne zag het tijdens de wedstrijd gebeuren. Volgens de verdediger was het niet de bedoeling om Frankrijk zoveel ruimte te geven, maar gebeurde dat in de praktijk wel.

“We begonnen steeds verder achteruit te lopen en dat is precies wat je tegen Frankrijk niet mag doen. Zodra je hen ruimte geeft, maak je het jezelf bijzonder moeilijk. We hadden onze agressiviteit moeten behouden, maar die verdween in de laatste twintig minuten.”

Volgens Castagne was dat ook niet de instructie van Mark van Bommel. “De coach wilde helemaal niet dat we zo diep zouden zakken. Hij wilde dat we bleven spelen zoals in de eerste helft. We hadden de wedstrijd toen goed aangepakt en moesten dat blijven doen.”

De 0-1-voorsprong bleek uiteindelijk dus onvoldoende. “Tegen een ploeg met zoveel kwaliteit moet je negentig minuten lang dezelfde intensiteit kunnen brengen. Een voorsprong betekent niet dat je de wedstrijd al gewonnen hebt. Vijfenveertig minuten goed spelen volstaat tegen Frankrijk simpelweg niet.”

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Ngoy: “We hadden de bal meer moeten bijhouden”

Ook Nathan Ngoy kwam met een gelijkaardige analyse. De verdediger zag België steeds meer twijfelen en daardoor ook zijn grip op de wedstrijd verliezen.

“We hebben onszelf in de problemen gebracht door te veel achteruit te lopen. Dat was een grote fout. We hadden de bal meer in de ploeg moeten houden, want we beschikken over voldoende kwaliteit om dat te doen, ook wanneer Frankrijk druk zet.”

Ngoy benadrukte dat België nochtans lang overeind bleef tegen de Fransen. “We wisten dat het met 0-1 nog helemaal niet klaar was. Frankrijk heeft enorm veel kwaliteit en bleef druk zetten, maar we hadden zelf beter moeten blijven voetballen.”

De verdediger baalt dan ook stevig van de manier waarop de wedstrijd uiteindelijk kantelde. “Het is bijzonder teleurstellend, want we hadden lange tijd goed in de wedstrijd gezeten. We hebben laten zien dat we tegen een ploeg als Frankrijk kunnen standhouden, maar in het slot hebben we het zelf uit handen gegeven.”

Toch wil Ngoy niet te lang blijven hangen in de nederlaag. “We hebben nog twee wedstrijden voor de boeg en daarin moeten we opnieuw alles geven. We willen ons kwalificeren voor de volgende ronde en zullen daar alles aan doen.”

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Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 20:45 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 20:45 Spanje Spanje

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